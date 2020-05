Finale Ligure. Pare essere dovuto ad una tragica fatalità il decesso del 27enne avvenuto nel primo pomeriggio di oggi nel tratto di mare al confine tra Finale Ligure e Varigotti, all’altezza della galleria di Castelletto.

Secondo quanto ricostruito finora, i due fratelli (rispettivamente di 27 e 24 anni) si sarebbero tuffati in acqua approfittando del mare piuttosto tranquillo. Il più grande dei due, tuttavia, sarebbe stato inaspettatamente “catturato” dalla corrente e trascinato più a largo. Il fratello minore, invece, è riuscito ad evitare l’insidia.

I primi ad intervenire in loro soccorso sono stati due bagnini dei bagni Punta Est e due ciclisti in transito sulla via Aurelia: tutti e quattro si sono buttati in acqua non appena compreso la gravità di quanto stava accadendo e hanno fatto il possibile per cercare di riportare i due ragazzi a riva.

Immediata è scattata anche la chiamata ai soccorsi: sul posto sono giunte due ambulanze della croce bianca di Finale e l’automedica, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale; successivamente sono giunti anche i carabinieri.

Il personale sanitario ha subito avviato le procedure di rianimazione cardio-polmonare. Ogni loro tentativo, però, è stato inutile: nonostante gli sforzi, il 27enne non ce l’ha fatta.

Il 24enne, invece, è stato trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure in stato di shock. Secondo quanto riferito dai soccorritori, il giovane è stato tirato fuori dall’acqua giusto in tempo: “Era completamente sotto. Da lontano vedevamo solo la sua mano”.