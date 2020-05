Coronavirus, in Liguria “solo” 14 nuovi contagiati: zero decessi savonesi nelle ultime 24h

Liguria. Sono 3.233 le persone positive in Liguria (129 in meno di ieri) e “solo” 14 i nuovi contagiati da Coronavirus nelle ultime 24h. Nel savonese sono 526 i casi positivi (-12 da ieri). Lo comunica la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sui numeri della pandemia basato sui dati Alisa-Ministero.

Le persone ricoverate in ospedale in Liguria sono in tutto 205 (6 meno di ieri). Di questi, sono 13 le persone in terapia intensiva (nessuna variazione da ieri). Nello specifico del savonese, 43 gli ospedalizzati (-5 da ieri) con 2 ricoveri in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono 789 e cioè 145 meno di ieri. I clinicamente guariti, asintomatici positivi, al domicilio, sono 2.239 e cioè 22 più di ieri. I guariti con due test negativi consecutivi sono 4.934, ovvero 136 più di ieri.

I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.090, di cui 256 nella Asl 2 savonese. In totale finora sono stati eseguiti 102.173 tamponi (+1.548 da ieri). I decessi, invece, sono arrivati a quota 1.450: oggi sono 7 in più di ieri.

Ecco l’elenco delle persone decedute nelle ultime 24 ore, dalle 14 del 27 maggio alle 14 del 28 maggio, diviso per singole Asl:

ASL 3. L’Ospedale Villa Scassi segnala tre decessi: uomo di 53 anni, con comorbidità, deceduto il 29/5/2020 nel reparto di Rianimazione; uomo di 63 anni, con comorbidità, deceduto il 29/5/2020 nel reparto di Rianimazione; uomo di 89 anni, con comorbidità, deceduto il 29/5/2020 nel reparto di Medicina.

POLICLINICO SAN MARTINO. Segnala 1 decesso: una paziente residente a Genova di 75 anni, presso l’Osservazione Breve Intensiva del Pronto Soccorso (OBI).

Non si sono, invece, registrati decessi in Asl1, Asl2, Asl4, Ospedale Galliera e Asl5.