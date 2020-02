Ceriale. Questa mattina, alle prime luci dell’alba, i carabinieri di Ceriale, supportati dalla Sezione Radiomobile di Albenga, hanno nuovamente ispezionato il fabbricato dell’area T1, zona abbandonata e degradata già al centro di numerosi controlli e blitz dei militari.

In loro ausilio sono intervenute anche le unità cinofile con il cane antidroga, quello per la ricerca di armi e quello addestrato all’inseguimento e alla cattura dei malviventi.

I controlli hanno portato all’identificazione di 4 persone, e alla denuncia di 2 marocchini irregolari con vari precedenti che bivaccavano nell’area. I soggetti sono stati portati in caserma per le fotosegnaletiche di rito, e al termine degli accertamenti sono stati denunciati tutti per occupazione e invasione di terreni ed edifici e per danneggiamento.

Per i 2 marocchini irregolare verranno avviate le procedure di espulsione dal territorio italiano.

I controlli delle aree abbandonate e degli stabili in disuso continuano ad essere costantemente monitorati dai Carabinieri della Compagnia di Albenga.