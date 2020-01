Autoscuola Marziano, riaperta la sede di Loano: nuovo organico e un istruttore in più

Loano/Pietra L. Ha riaperto quest’oggi, martedì 28 gennaio, la sede loanese della scuola guida Marziano.

L’ufficio di Loano, insieme agli altri due situati a Pietra Ligure e a Ceriale, era stato chiuso a causa di un provvedimento di sospensione emesso dalla Polizia Stradale di Savona nel mese di dicembre dello scorso anno.

Rosanna Marziano, una delle titolari delle autoscuole, aveva precisato: “La chiusura delle nostre sedi è dovuta unicamente ad una questione burocratica che si colloca ancora nel solco della vicenda delle ‘patenti false’ che nel 2016 aveva interessato prima di tutto un ex socio e per la quale siamo ancora in attesa di pronuncia da parte della magistratura. La Provincia di Savona ci ha convocato per prendere visione di alcuni atti, in base ai quali abbiamo provveduto ad effettuare alcune modifiche societarie tese a risolvere la problematica”.

Oggi, a distanza di poco più di un mese da quel provvedimento, la riapertura della sede loanese. Che si prepara a tornare operativa – “e più efficiente di prima” – con un nuovo organico e un istruttore in più. A breve, infine, è attesa la ripresa della normale attività anche nell’ufficio situato a Pietra Ligure in via don Giuseppe Guaraglia.