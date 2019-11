Black Friday: Chi ha iniziato e le opinioni della popolazione Italiana

Chi ha già iniziato?

Unieuro è attualmente il più attivo tra gli e-commerce, ne è un esempio la promozione Black Addams Family che lo store ha lanciato l’11 novembre. Segue a ruota ePRICE con la sua “Black Hour”, durante la quale tutti i giorni potremo trovare 60 prodotti in super offerta. Amazon ha iniziato con la sezione “Tesori Nascosti” con molti prodotti di vari marchi in offerta fino al 60%. Anche Trony è partito alla grande con il suo 3×2, il prodotto meno costoso dei 3 scelti è gratis! Possiamo trovare già interessanti promozioni anche su eBay, Mediaworld ed Euronics.

Cosa ne pensano gli Italiani di questo evento?

Praticamente tutti i principali e-shop stanno già affilando le armi, studiando le strategie più efficaci per sfruttare appieno le potenzialità di questo evento, ma cosa ne pensano in realtà gli italiani? È davvero un’opportunità per risparmiare o si tratta dell’ennesima moda passeggera destinata a non avere alcun seguito? La startup Piucodicisconto.com, specializzata in sconti e analisi di mercato, ha lanciato un sondaggio fra i propri utenti. Il risultato, su oltre mille partecipanti, non lascia adito a dubbi: gli italiani hanno imparato a conoscere il Black Friday e a risparmiare in previsione di questa occasione.

Il Venerdì Nero si impone così anche nel 2019 come una data spartiacque nel panorama del mercato nazionale. E se ancora alcuni negozi sono restii ad adottare questa tradizione, il web ne cavalca l’onda in grande stile. I dati rilevati negli ultimi anni da Google e siti affini indicano una tendenza in crescita costante. Nel 2016 le ricerche finalizzate ad acquisti nell’ultimo weekend di novembre sono state pari a 2.240.000. Nel 2017 il numero è aumentato a 2.740.000, per salire a 3.550.000 nel 2018. Per il 2019 gli esperti prevedono una crescita del 20% con 4.300.000 di persone interessate al Black Friday.

La pagina di Piucodicisconto dedicata al Black Friday è stata cliccata nel 2018 da oltre un milione di visitatori. Il questionario proposto era composto dalle seguenti domande:

Pensi di effettuare degli acquisti online in occasione Black Friday? Hai pianificato in anticipo degli acquisti in occasione del Black Friday? Credi che le offerte del Black Friday comportino un reale risparmio? Quanto prevedi di spendere in occasione del Black Friday?

Le risposte ottenute forniscono un quadro d’insieme illuminante sulle nuove consuetudini e dinamiche di acquisto degli italiani.

Pensi di effettuare degli acquisti online in occasione Black Friday?

Il 91,2% tra gli intervistati ha risposto sì. Il Black Friday si conferma pertanto anche per il 2019 come un evento di largo interesse tra l’utenza del web. Tra i commenti presenti nella pagina alcuni utenti dichiarano addirittura di acquistare i regali di Natale in questa occasione. Se la maggioranza dei partecipanti si dimostra interessata, tuttavia, rimane un 1,8% del campione preso in considerazione poco incline a effettuare acquisti tramite il web. Esiste ancora una minoranza di popolazione che guarda con diffidenza allo shopping online, specialmente quando questo comporta l’utilizzo di carte di credito e la condivisione di dati sensibili.

Hai pianificato in anticipo degli acquisti in occasione del Black Friday?

Il 74,9% tra gli intervistati ha risposto sì. Questo dato attesta in modo inequivocabile come la tradizione del Black Friday sia stata acquisita dalla popolazione del web. L’utente medio sfrutta la rete a proprio vantaggio, cogliendo l’occasione degli sconti per portare a termine un acquisto che ha già individuato in precedenza. Rimane però un 25,1% tra gli intervistati meno maturo da questo punto di vista, che pur essendo interessato a effettuare dello shopping non sa di preciso quale articolo ha intenzione di comprare o in quale sito trovarlo.

Credi che le offerte del Black Friday comportino un reale risparmio?

Il 94,1% tra gli intervistati ha risposto sì. In questo caso la risposta è stata quasi del tutto unanime: i partecipanti al sondaggio sono realmente convinti che il Black Friday sia un’occasione concreta di risparmio. Perfino chi non effettua acquisti online o non ha ancora individuato un articolo di proprio interesse ha risposto affermativamente.

Quanto prevedi di spendere in occasione del Black Friday?

Mani al portafoglio, ecco quanto hanno intenzione di spendere gli intervistati in occasione del Venerdì Nero 2019. Il 27,5% ha indicato un tetto massimo di spesa per un valore di 100€. Il 26,5% ha messo da parte una somma di 200€ per il proprio shopping. Il 15,9% dei partecipanti spenderà 300€, mentre l’l,9% arriverà fino a 400€. Ma il dato più sorprendente è senza ombra di dubbio il restante 21,1%, che si dichiara intenzionato a spendere fino a 500€. Una somma ragguardevole, non c’è che dire! E un indice che spiega l’adesione in massa di commercianti e addetti ai lavori a quello che può considerarsi, oramai a tutti gli effetti, come l’evento di shopping più significativo dell’anno.