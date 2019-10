Non si arresta il successo dei codici sconto per gli acquisti online

Ormai la maggior parte degli acquisti viene fatta online, grazie alla comodità di poter operare comodamente dal PC di casa o persino da smartphone per mezzo di app dedicate quando ci si trova altrove. Se, poi, vi è anche la possibilità di usufruire di buoni sconto interessanti, gli acquirenti comprano più volentieri. Lo sanno bene gli americani che, all’alba del nuovo millennio, hanno cominciato sviluppare siti di mediazione in grado di offrire codici sconto nei primi e-commerce a una cerchia ristretta di clientela. Il fenomeno, poi, ha preso piede in tutto il mondo e il successo è stato tale che le opzioni disponibili si sono evolute notevolmente fino ad oggi.

Anche in Italia si stanno diffondendo sempre più portali convenzionati con un gran numero di negozi e che mettono a disposizione di tutti gli utenti convenienti codici sconto da utilizzare per i propri acquisti.

Particolarmente apprezzati risultano, tra gli altri, i codici sconto su bestshopping.com, una realtà con un’esperienza ultradecennale, che collabora con i principali siti di e-commerce e i migliori marchi presenti sul mercato. Tutti gli store disponibili sono elencati sul portale, in modo da guidare fin dall’inizio il cliente nella sua ricerca, che diventa in questo modo meno dispersiva nonostante il ventaglio di opportunità variegato. Si può acquistare beneficiando di sconti veramente di tutto: dai prodotti di cancelleria ai gioielli e dagli articoli per bambini agli elettrodomestici.

Il codice sconto può essere offerto tanto al nuovo cliente quanto a quello affezionato, essere stagionale o avere una scadenza in un determinato periodo del mese. Tutte queste varianti garantiscono una convenienza estesa a tutti: inoltre, per essere sempre aggiornati su tutte le novità è sufficiente iscriversi alla newsletter.

Molte volte il mercato si presenta dinamico e, l’articolo che prima costava una determinata somma di denaro, nel giro di settimane o persino giorni può scendere di prezzo, grazie a sconti mirati: coloro i quali utilizzano i codici sconto talvolta rimandano l’acquisto perché sanno di poter spendere meno con una minima attesa.

Bisogna, però, prestare sempre attenzione alla tipologia di codice sconto e soprattutto al prezzo di partenza dell’articolo scelto: affidarsi a un sito serio come Bestshopping, allora, significa anche poter essere certi che lo sconto venga applicato sul prezzo reale dell’articolo, viste le sue convenzioni dirette con gli e-commerce.

Come già accennato, vi sono periodi dell’anno in cui gli sconti avvengono quasi ciclicamente, ad esempio durante il fine stagione, il famoso Black Friday o il celere Cyber Monday: entrambi di origine americana, questi ultimi due avvengono rispettivamente il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento e il lunedì immediatamente dopo.

Precursori degli acquisti per le festività natalizie, questi due giorni sono dedicati agli acquisti di ogni genere, ma il Cyber Monday, come suggerisce il nome, riguarda strettamente articoli di elettronica. Durante queste giornate, spesso i negozi fisici rimangono aperti (o addirittura aprono) di notte, mentre sul web si possono ottenere codici sconto messi a disposizione solo per poche ore, ma che vanno colti al volo, qualora si decida di acquistare un capo d’abbigliamento altrimenti troppo costosi oppure un nuovo cellulare.

Fare acquisti online può sembrare una pratica effettuata soprattutto dai giovanissimi, ma ormai il gap generazionale tra chi non sa utilizzare un computer o navigare in rete e chi invece lo fa praticamente ogni giorno, è ormai ridotto al minimo. Se all’estero l’abitudine di ricercare codici sconto e coupon ha ispirato persino show televisivi di successo, in Italia sono sempre di più le persone, di ogni età ed estrazione sociale, ad essere diventate esperte nella ricerca delle occasioni più imperdibili: Lazio, Lombardia e Campania sono le regioni dove statisticamente questo avviene più spesso, ma il fenomeno è ormai diffuso su tutto il territorio nazionale, da nord a sud.