Quiliano, tutto pronto per la piantumazione degli alberi nell’orto sociale

Quiliano. “Piantiamola adesso! Le parole non bastano più di fronte alla deforestazione ed agli incendi. È il momento di agire dove possiamo e come possiamo”.

Con questo proposito, molto battagliero nelle parole ma assolutamente propositivo nei fatti, l’Orto Sociale “Tutti giù per terra” di Quiliano raccoglie l’invito – sfida lanciata da Alejandro Jodorowsky, scrittore e drammaturgo, per “riequilibrare” quanto sta succedendo in Amazzonia.

La proposta è chiara: piantiamo quanti più alberi possibili il 7 settembre, dice lo scrittore cileno naturalizzato francese, come atto mondiale “psicomagico” per riequilibrare la tragedia amazzonica. E i partners dell’Orto Sociale sabato 7 settembre, in collaborazione e con il patrocinio del comune di Quiliano, pianteranno 7 alberi da frutto nell’orto “Tutti giù per terra” all’interno del Parco di San Pietro in Carpignano a Valleggia.

Il progetto sperimentale dell’Orto Sociale, nato nell’autunno del 2018 e promosso dall’Amministrazione Comunale di Quiliano che ha messo a disposizione il terreno sito in Loc. San Pietro in Carpignano, è stato co-progettato con l’Associazione Autismo Savona “Guardami negli Occhi”, le cooperative sociali Progetto Città Società, Solida e “Orto Circuito” con la finalità, attraverso la metodologia dell’agricoltura sociale, di favorire il recupero dei terreni e, al tempo stesso, l’inserimento di soggetti con sindrome di autismo e con altre disabilità.

Il progetto sperimentale, dopo una fase preliminare che ha visto le famiglie degli associati e i loro figli, “prendere possesso” del terreno, ha visto la realizzazione di un orto con l’inserimento di giovani con autismo, affiancati da un educatore e con la supervisione di un professionista individuato dall’ASL 2 e studenti neuro tipici delle scuole secondarie o dell’università, che intendano svolgere un tirocinio formativo nell’ambito del progetto.

Appuntamento, quindi, a sabato mattina, a partire dalle 9, all’Orto Sociale per la piantumazione delle sette nuove piante.