Arriva a Finale l’E-Bike Tour Leader: come conoscere il mondo delle due ruote elettriche

Finale Ligure sarà la sede di un importante appuntamento dedicato al mondo dell’E-Bike, specialità che sta attirando sempre più estimatori, ovvero l’E-Bike Tour Leader che si svolgerà dal 12 al 14 settembre. Si tratta di un corso che porterà i partecipanti ad immergersi nella natura imparando a conoscere a fondo il proprio mezzo.

“Praticare, consigliare e riflettere insieme per divertirsi con una E-Bike, ma anche per migliorare qualitativamente la performance generale” questi gli obbiettivi dell’evento secondo gli organizzatori che hanno progettato un corso appositamente pensato per divertirsi, imparare e migliorare le proprie prestazioni.

L’evento sarà suddivisio in tre uscite con la bici e da una parte che invece si svolgerà in aula e che riguarderà diversi punti. Dall’abbigliamento agli accessori, dalla scelta dei percorsi più adatti alla manutenzione del mezzo, ma anche consigli pratici su come si sta in bici, la scelta delle traiettorie, i cambi di carico ed i passaggi difficili a seconda del terreno. Tutto ciò poi verrà valutato anche nella pratica durante le escursioni di gruppo nello splendido entroterra finalese.