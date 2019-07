Pietra Ligure, Silvano Ferrua confermato presidente del Comitato per il gemellaggio con Offenburg

Il sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi ha nominato, riconfermandolo, Silvano Ferrua presidente del “Comitato per il gemellaggio” fra Pietra Ligure e Offenburg.

Ferrua, da decenni fautore del profondo legame tra il Comune di Pietra Ligure e la cittadina tedesca, consolidatosi negli anni attraverso il moltiplicarsi di scambi turistici, culturali e sportivi, è presidente del “Comitato per il gemellaggio” dalla sua costituzione nel 2007.

“Il sodalizio fra Pietra Ligure e Offenburg, ufficialmente sancito nel 2007 durante il mio primo mandato amministrativo, vanta una storia ormai più che decennale, sempre cresciuta, di anno in anno, all’insegna dell’amicizia e della fratellanza reciproca – sottolinea il sindaco De Vincenzi -. In un momento nel quale in Europa si costruiscono muri, Pietra Ligure continua a scommettere fortemente sul gemellaggio e sulla collaborazione tra paesi diversi”.

“L’Europa dei popoli si costruisce dal basso condividendo rapporti culturali, sociali, economici e sviluppando la conoscenza reciproca: di tutto questo Silvano Ferrua è stato “apripista” e, insieme al suo “omologo” tedesco Jess Haberer e ai cittadini e alle associazioni di entrambe le città, motore”.

“Certi che continuerà a prodigarsi affinché questa bella e importante storia continui a crescere e a svilupparsi, lo ringraziamo per la sua instancabile attività e gli auguriamo buon lavoro!” conclude il primo cittadino pietrese.