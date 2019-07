Costantini, Gagliardi, Gargiulo, Piu e Scannapieco: il Vado si rinforza per la Serie D

Vado Ligure. Dopo l’arrivo dell’attaccante Diego Alessi già ufficializzato nelle scorse settimane, la società Vado FC 1913 comunica di essersi accordata anche con i seguenti calciatori: Nicholas Costantini (centrocampista, classe 1989, lo scorso anno ad Imperia ma ex, tra le altre, anche di Unione Sanremo, Argentina e Savona), Giorgio Gagliardi (esterno/trequartista, classe 1994, negli ultimi tre anni alla Unione Sanremo dove ha messo assieme 15 gol e quasi cento presenze in campionato), Juan Pablo Gargiulo (difensore, classe 1992, nelle ultime due stagioni all’Albissola con cui ha vinto il campionato di Serie D 2017/18), Niccolò Piu (attaccante, classe 2000, ex Finale e Como in Serie D, ma in passato già al Vado a livello di settore giovanile), Paolo Scannapieco (difensore, classe 1997, ex Primavera del Genoa che, negli ultimi tre campionati, ha giocato in Serie D con Virtus Bergamo, Inveruno e Pavia).

Il Vado versione 2019/20 si ritroverà per la prima volta al Ferruccio Chittolina lunedì 22 luglio e in quell’occasione saranno presentati ufficialmente tutti i componenti della rosa e dello staff tecnico.