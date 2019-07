Andora: Garassino, Scaglione e Grande tornano “a casa”

Andora. L’Area Calcio Andora riaccoglie tra le proprie fila Gianvito Garassino, Luca Grande e Manuel Scaglione.

Si tratta di un vero e proprio “ritorno a casa” per tre colonne della storia andorese, una scelta di cuore e di attaccamento alle proprie radici, che va a combinarsi con l’ambizione del nascente progetto.

Calcisticamente e umanamente è una notizia che la società spera possa coinvolgere tutta Andora nel sostenere ancora di più i ragazzi nella nuova avventura in Prima Categoria.

Tutta la società esprime grande orgoglio per questi rientri: il valore dei ragazzi è ben noto, rappresentano un grosso passo in avanti per tutto il gruppo – dicono i portavoce del sodalizio andorese – Gianvito, Luca e Manuel, bentornati a casa!“.