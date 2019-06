Stasera alla SMS Cantagalletto di Savona: Indovina chi viene a cena? - Cena di finanziamento per le iniziative sull\'accoglienza

INDOVINA CHI VIENE A CENA?

Serata di autofinanziamento a sostegno delle iniziative sul tema dell’accoglienza organizzate presso il Nuovofilmstudio organizzata in collaborazione con L’evento è organizzato in collaborazione con Arci Savona, Arcimedia, Caritas Diocesana Savona – Noli, Progetto Città

DOVE: SMScantagalletto – Via Cantagalletto 24a – Savona

QUANDO: Martedì 4 Giugno a partire dalle ore 20.00

COME: costo cena (giro pizza+giro focaccia+farinata) = 14 euro (bevande escluse) – per prenotazioni: 3493261169 (risponde Ada)

PERCHÈ: partecipando a questa cena sosterrai le diverse iniziative sul tema della migrazione e l’accoglienza dei popoli organizzate presso Nuovofilmstudio nel corso del mese di Giugno (3 proiezioni + 1 concerto).

In vista della Giornata Mondiale del Rifugiato (20 Giugno), vivendo in un momento storico quantomeno controverso per quanto riguarda il tema della migrazione e l’accoglienza dei popoli, riteniamo opportuno raccontare l’altro “Nostro Paese”, quello che opera in prima linea per avere una società più aperta e democratica.

Queste le prossime iniziative in programma:

13 Giugno: proiezione del docufilm “Dove Bisogna Stare” + ospite via skype il regista Daniele Gaglianone Page e l’Associazione Progetto20k (gruppo attivo a Ventimiglia a sostegno dei migranti in transito).

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=E5HqbCBj2cY

27 Giugno: proiezione del docufilm “Libero” + il regista Michel Toesca e lo scrittore Enzo Barnabà introdurrano il film e presenteranno il libro “Il Passo Della Morte”.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=UfbUUahF1yY

Data da definire: Concerto della Open Orchestra