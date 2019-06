“Plastic Free”, mozione delle minoranze: “Loano aderisca alla campagna per la tutela dell’ambiente e dei nostri mari”

Loano. Una mozione presentata dalle minoranze affinchè il Comune di Loano aderisca alla campagna ministeriale “Plastic Free”, a tutela dell’ambiente e dei nostri mari.

Nel documento delle opposizioni si chiede al sindaco di avviare opportuni provvedimenti per concretizzare i seguenti obiettivi: divieto di uso della plastica monouso presso tutte le mense e gli edifici scolastici, presso tutte le sedi comunali ed uffici ad esso connessi; attivazione di una campagna informativa indirizzata ad ogni scuola di ogni ordine e grado presente nel territorio, e ad ogni cittadino residente e non, mediante apposita cartellonistica in luoghi pubblici, piazze, parchi, al fine di scoraggiare l’uso della plastica monouso”; eventuale fornitura di borracce con logo comunale a tutti gli alunni della scuola primaria, al fine di disincentivare l’utilizzo delle bottigliette monouso.

“Le materie plastiche sono le componenti principali (fino all’85%) dei rifiuti marini trovati lungo le coste, sulla superficie del mare e sul fondo dell’oceano. Tutto ciò costituisce una grave minaccia per le specie marine e gli ecosistemi, ma anche un rischio per la salute umana, con implicazioni significative su settori economici quali il turismo, la pesca” affermano i gruppi di minoranza loanesi nella loro relazione.

“Dal 4 ottobre 2018 Il Ministero dell’Ambiente è Plastic Free. Dal 1 Gennaio 2019 è vietato vendere sul territorio nazionale i bastoncini per la pulizia delle orecchie in plastica. Dal 1 Gennaio 2020 sarà vietato mettere in commercio prodotti cosmetici che contengano microplastiche. Sono in corso ovunque campagne di raccolta dei rifiuti in plastica dai fondali marini”.

“Il Ministero dell’Ambiente ha quindi avviato un percorso per diventare “plastic free” e sta sollecitando tutte le amministrazioni pubbliche affinchè siano da esempio ai cittadini, bandendo la plastica monouso”.

“Il Comune di Loano, anche quest’anno, ha ricevuto la Bandiera Verde, il riconoscimento internazionale della Fee (Fondazione per l’Educazione Ambientale) che attesta l’impegno della scuola a ridurre l’impatto ambientale sul territorio. Il diventare Comune “Plastic Free” sarà senz’altro un importante messaggio per i ragazzi che ogni anno partecipano all’iniziativa dell’Eco-School e una forma di sensibilizzazione necessaria verso tutta la cittadinanza” concludono i consiglieri di opposizione.