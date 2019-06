Il Trofeo di Pontelungo è cominciato: parte bene Ferrara Costruzioni-InternoUno,

Albenga. La sesta edizione del Trofeo di Pontelungo, Memorial Simone Fiorito, ha preso il via.

Nella serata di ieri, domenica 16 giugno, si sono giocate le prime tre partite del torneo che si disputa presso il campetto a 6 di viale Pontelungo, situato nei pressi del Santuario, ad Albenga. Il calcio d’inizio è stato dato dal sindaco Riccardo Tomatis.

Le formazioni iscritte sono 21, inizialmente suddivise in tre gironi da sette.

Ad aprire l’evento, la partita valevole per il girone C tra Ferrara Costruzioni-InternoUno, squadra detentrice, e Tabaccheria Romano/Pizzeria Le Anfore, terminata con il risultato di 4-2. Per i vincitori doppiette di Alessio Auteri e Luca Donaggio; per gli sconfitti gol di Daniele Miserendino e Davide Greco.

A seguire, per il girone B, netto successo di Ramasso Piscine, 7-1 su Betn1. Quattro reti sono state firmate da Alberto Fornari, due da Pietro Casalboni, una da Umberto Santoro; per i battuti a segno Danilo Sangineto.

In chiusura, per il girone A, pareggio 2-2 tra G.B. Costruzioni Albenga e Tigelleria del Foro; un botta e risposta che ha visto andare in gol due volte ciascuno Alberto Giraldi e Simone Baldoino.

Questa sera, dalle ore 20,30 in poi, si giocheranno tre incontri.