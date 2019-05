Giornata nazionale dello sport CONI, una grande festa il 2 giugno

Savona. La XVI° Giornata nazionale dello sport sarà celebrata domenica 2 giugno in località La Massa ad Albisola Superiore dalle 9,00 alle 12,30. Si tratta di una grande manifestazione che coinvolge tutto il Paese, all’insegna di chi ama e pratica lo sport con eventi e manifestazioni in molti comuni italiani.

Il tema per il 2019, a seguito del protocollo di intesa “per la sensibilizzazione delle tematiche ambientali legate allo sviluppo sostenibile” siglato dal Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con il Coni e la Sport e salute Spa, sono le buone pratiche ecologiste ed i buoni comportamenti virtuosi legati al “plastic free” (progressiva rinuncia all’uso di materiali in plastica).

Secondo le linee guida del Coni nazionale, sarà realizzato in provincia di Savona dal CONI provinciale con la collaborazione del Comune di Albisola, del Comitato italiano paralimpico, del Panathlon international di Savona con la finalità della promozione di tutte le discipline sportive e prevederà esibizioni e tornei con il coinvolgimento delle associazioni sportive del comprensorio, ma soprattutto la possibilità per le famiglie di passaggio di provare i vari sport nelle diverse postazioni della piazza. Durante la manifestazione sarà promossa la carta dei diritti del ragazzo e dei genitori, vista la convenzione tra Panathlon international Area 4 Liguria ed il Coni regionale Liguria.

Hanno aderito molti sodalizi sportivi che proporranno judo (Judo club Luigi Sicco), karate (Senkai karate delle Albissole, Karate club Savona, Musurakai karate Borghetto), ginnastica artistica (2A Albisola), ginnastica ritmica (Polisportiva Quiliano), atletica (Alba Docilia), giochi della tradizione (Come una volta), danza sportiva e paralimpica (Semplicemente danza), pallacanestro (Pallacanestro Vado), pallapugno (La Fortezza), pesisitica (Pesistica Savona). In sedi forzatamente più idonee saranno proposte le attività come la vela, a cura della sezione di Albisola della Lega navale italiana.

Sul territorio provinciale sono in programma nel corso della settimana altri momenti di celebrazione della Giornata attraverso gare e tornei:

Savona: W.A.S. Summer Race 2019 – gara di canoa polinesiana, surfsky, kajak, s.u.p. – apertura straordinaria per tutto il week end della sede dell’Associazione Wind and Sea per far conoscere e promuovere gli sport acquatici e di spiaggia

Andora: Trofeo Interregionale “Le farfalle” di pattinaggio artistico a rotelle organizzato da Libertas e Asd Skating Fly Andora

Alassio: Spring Cup – Torneo di calcio categoria Giovanissimi organizzato da Asd Baia Alassio Calcio)

Cengio: Le cengiadi – Manifestazione polisportiva, solidale, di aggregazione organizzata da associazione di volontariato “un sorriso per tutti onlus” con la collaborazione del Comune di Cengio e della Consulta giovanile di Cengio

Carcare: Torneo internazionale di calcio categoria giovanissimi “Comparato”

Borghetto Santo Spirito – Toirano – Boissano: manifestazione di bocce, calcio e karate riservata alle scolaresche, organizzata dagli istituti scolastici e dal Coni

Albenga: manifestazione di paracadutismo a cura dell’ANPDI di Villanova-Albenga-Alassio; torneo di basket a cura dell’Asd Basket Albenga; 2° edizione del Biker Family Day presso le Opere Parrocchiali di regione San Giorgio

Loano: Manifestazione di ginnastica