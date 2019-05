Pallacanestro Alassio, fine settimana con sole vittorie sia nel maschile che nel femminile

Alassio. Fine settimana con sole vittorie per le squadre della Pallacanestro Alassio, con alcuni campionati in dirittura di arrivo.

La settimana era già iniziata bene con il successo di martedì, a Loano, dell’Under 13 femminile (nella foto) che vince in trasferta 24-27 consolidando il primo posto nella fase di classificazione.

Venerdì l’Under 16, in Coppa Liguria, vince nell’insidiosa trasferta di Imperia con un ottimo 48-76 in una partita dove i ragazzi hanno trovato buone soluzioni offensive alle varie difese proposte dalla squadra di casa: “Buona partita dei ragazzi che fisicamente potevano patire la squadra imperiese. Siamo in corsa per il primo posto del girone A di Coppa Liguria e speriamo di riuscire a raggiungere l’obiettivo”.

Sabato mattina l’Under 14 vince in trasferta a Ventimiglia 39-57 con tutti i ragazzi protagonisti in campo anche se, vista l’ora, non una prova di grande intensità. “Tutti hanno avuto grande spazio e si sono ben destreggiati anche se abbiamo avuto parecchie pause durante l’arco dell’incontro”.

Sempre al mattino, nella categoria Aquilotti 2008-2009, partita ad Albenga sia per gli Junior che per i Senior dove tutti hanno giocato nel vero spirito minibasket: “Doppia partita e doppia gioia nel vedere tanti bimbi giocare e divertirsi cimentandosi in questo bellissimo sport”.

Nel pomeriggio le ragazze dell’Under 13 femminile, al Palaravizza, confermano la prima posizione nel girone A classificazione superando Cairo 43-28 in una partita dove si sono visti buoni progressi di attenzione difensiva e nelle trame offensive. “La partita non era facile viste le soluzioni difensive e offensive della squadra avversaria ma alla lunga le ragazze sono venute fuori egregiamente”.

Domenica torna in campo l’Under 16 e vince a Bordighera giocando una buona gara difensiva nei primi due quarti e vincendo 41-67 al termine dei quaranta minuti. “Ottima partita soprattutto fino all’intervallo lungo dove abbiamo tenuto la squadra avversaria a soli dieci punti realizzati poi è stata una gara più equilibrata anche per merito di Bordighera”.

I Pulcini 2012, 2013 e 2014 sono invece stati protagonisti al Palaravizza in un torneo che li ha visti tutti coinvolti e suddivisi in ben sei squadre che si sono affrontate con tantissimo entusiasmo: “È bello veder correre e palleggiare i bimbi più piccoli che sicuramente sono il nostro futuro in un settore nel quale noi puntiamo tantissimo”.