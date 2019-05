Finale Ligure. Festa di chiusura della campagna elettorale in piazza dell’Abbazia a Finalpia per Tiziana Cileto (PerFinale), che ha lanciato un appello al voto ai finalesi: “Ringrazio tutti i cittadini per averci ascoltato in questi mesi e per aver apprezzato le nostre proposte per la Finale Ligure dei prossimi anni”.

“Siamo stanchi ma felici di questa bella avvenutura: abbiamo scelto, come gran finale, una piazza che merita di tornare al pubblico finalese e per la quale ci impegneremo per un suo restyling atteso da troppo tempo. Con noi non ci saranno periferie e rioni abbandonati, guarderemo a tutto il nostro territorio, con impegno e passione” aggiunge.

di 11 Galleria fotografica Tiziana Cileto chiude la campagna elettorale in piazza dell'Abbazia









“Scegliendo la sottoscritta e la nostra lista i finalesi hanno finalmente l’occasione di tornare veri protagonisti della scena pubblica, li ascolteremo sempre e saremo a disposizione per ogni segnalazione o problemi da risolvere”.

“Siamo un gruppo forte e coeso, pensiamo di avere le capacità per amministrare al meglio la nostra cittadina, guardando al futuro con ottimismo: non abbiamo partiti e centri di potere alle spalle, per questo faremo solo gli interessi dei finalesi. E’ il momento per cambiare, aiutateci a cambiare Finale” conclude Cileto.

Durante la serata protagonista è stata la musica di una grande band locale, i ClanDestino, che ha presentato un tributo a Fabrizio De Andrè, molto apprezzato dal pubblico presente.