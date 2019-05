Finale Ligure, chiusura dell’Aurelia in località Castelletto dal 6 al 24 maggio: ecco le variazioni alle corse Tpl

Finale Ligure. Tpl Linea informa che “da lunedì 6 maggio al 24 maggio 2019, nelle giornate da lunedì a venerdì, a seguito della chiusura della SS1 via Aurelia, all’altezza della galleria di Capo San Donato, zona Castelletto, in comune di Finale Ligure, la linea 40/ subirà una variazione al normale servizio”.

Nello specifico, la corsa in partenza dalla stazione ferroviaria di Savona delle 22.07 in direzione Finalborgo, effettuerà servizio regolare fino a Noli, quindi dopo aver effettuato il transito in autostrada nel tratto Spotorno – Finale Ligure, raggiungerà Finalpia e quindi riprenderà il regolare percorso in direzione Finalborgo.

La corsa in partenza da Finalborgo delle 22.25 in direzione Savona, invece, giunta a Finalpia effettuerà inversione di marcia e transiterà via autostrada nel tratto Finale Ligure – Spotorno, raggiungerà Noli (Monique) e riprenderà in regolare percorso in direzione Savona.

Si precisa, quindi, che le corse in questione non raggiungeranno Varigotti. Per ulteriori informazioni sui servizi Tpl, è possibile contattare il numero 019.2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.