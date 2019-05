Savona. “Per questa tornata elettorale stiamo dimostrando unità e compatezza, un segnale molto positivo: certo, e livello nazionale viviamo una fase molto particolare e complessa, ma spero sia solo di passaggio, con un governo a termine che auspico possa aprire le porte ad un ritorno al voto con la coalizione del centrodestra alla guida del Paese”. Lo ha detto il coordinatore provinciale di Forza Italia Santiago Vacca, parlando della situazione politica in vista del voto per le amministrative e le europee.

“Siamo uniti e combattivi per vincere queste elezioni, pronti a governare i comuni del savonese come stiamo facendo in Regione e in altre realtà della Liguria” ha aggiunto.

Quanto ai rapporti non sempre facili tra Lega e FI: “Non è certo una novità, è la storia politica della nostra coalizione… Tra l’altro ora i rapporti di forza sono cambiati e questo ha sicuramente generato maggior attrito, tuttavia ci sono valori e interessi comuni, soprattutto linee programmatiche condivise, come abbiamo dimostrato proprio a livello locale, unendo le forze e lavorando per vincere”.

“Indubbiamente non è un percorso facile, il confronto è sempre aperto e all’insegna della massima dialettica politica, ma è anche vero che abbiamo dimostrato di poter superare certe difficoltà e incomprensioni, all’insegna della serietà, di candidati e programmi, dando così una risposta positiva al nostro elettorato che ci vuole assieme, come nei comuni nei quali si andrà al voto”.

“Sono fiducioso per natura – conclude Vacca -. Ad Albenga ci giochiamo una partita importante con la candidatura di Gero Calleri, così come a Pietra Ligure con Sara Foscolo e a Finale con Massimo Gualberti possiamo riavere amministrazioni targate centrodestra, questo l’obiettivo”.