Dieci chilometri in 44 minuti e 44 secondi: Sara Meloni è la bambina più veloce d’Europa

Borghetto Santo Spirito. È mercoledì 1 maggio 2019, siamo a Borghetto Santo Spirito, in Italia. Sono le ore 9 del mattino e la giornata è soleggiata e calda.

Le strade si riempiono di persone per una manifestazione tanto attesa: si corre la BiBi, una gara su strada dove l’anno scorso una bambina di 6 anni che si chiama Sara Meloni corse a fianco di suo padre e allenatore Piernicola i 10 chilometri e stabilì con il tempo di 50 minuti il record europeo nella sua categoria.

A Borghetto i residenti aspettano la loro beniamina: Sara qui è ben voluta, la conoscono tutti, in qualche negozio e dal panettiere ci sono le sue foto e gli articoli ritagliati, c’è chi la chiama “la marciatrice” (Sara infatti predilige la corsa ma si allena e compete anche nella marcia), ma per tutti è “la bambina che corre”. Sono tanti i turisti che hanno preso la palla al balzo approfittando della festività per una vacanza nel paese dove si svolge la gara, altrettanti quelli che sono arrivati nella mattinata e i curiosi. Tempo fa Piernicola Meloni lo scrisse sui social: “Anche quest’anno Sara ed io correremo i 10 km della BiBi“.

Nell’attesa tra la folla non si sente parlare d’altro. Contrariamente a tutte le previsioni di esperti e critici Sara va sempre più forte, troppo per la sua età, vince tutto e su tutti, maschi e femmine, coetanei e adulti; è sempre sotto accurato controllo medico e cresce bene e in salute. La bambina è molto motivata, ama l’atletica leggera come suo padre e sua madre, ama la corsa, la marcia, lei in questo ambiente c’è nata! Ma la verità è che ha un dono, una dote che le permette di fare cose che molti altri non possono fare. Ha le idee chiare, il suo sogno è quello di andare a competere alle Olimpiadi e ogni giorno da quando ha imparato a correre ci mette testa e cuore per raggiungere quell’obiettivo. Sara è molto vivace, instancabile, intelligente e a scuola ha ottimi voti.

Da anni ormai, nei mesi invernali, tutti i giorni con costanza, dopo la scuola, con qualsiasi condizione meteorologica, vediamo Sara e il suo papà preparare le gare di marcia con molto entusiasmo sul lungomare di Borghetto e poi correre anche nei paesi vicino; in estate invece la marcia la preparano nelle campagne di Borghetto e la corsa su per i monti a Verzi di Loano. Sempre presente con la bicicletta è la mamma di Sara, Eleonora; anche lei è istruttore di atletica leggera, controlla che gli allenamenti si svolgano nel meglio, porta la cassetta del pronto soccorso, la musica, i vestiti asciutti, il cibo e le borracce dell’acqua.

Ogni domenica per Sara c’è una gara: dal Nord al Sud Italia ha partecipato a tutti i trofei di Marcia, quali il Frigerio, il Fulvio Villa, il Trofeo Puglia. Ovunque è andata ha vinto. Senza poi contare le gare all’estero: ha corso anche in Spagna e in Inghilterra; nei mesi estivi ogni domenica si cimenta in gare da 10 chilometri e più insieme agli adulti con una normalità e facilità impressionanti.

Domenica 28 aprile, a Mariano Comense, ha vinto anche la quinta prova del Trofeo Ugo Frigerio; con 149 punti guida la classifica generale della sua categoria e ha ormai matematicamente vinto il trofeo.

Sara fa parte di due società sportive: l’Atletica Run Finale, per tutto quello che riguarda le gare della sua età nel rispetto delle regole della Federazione Italiana, e il Team Endurance, una squadra nata proprio per Sara, per correre tutte le gare che vanno un pò oltre quelle misure standard di una bambina, come la BiBi.

Un anno dopo aver conseguito il record, Sara Meloni, la bambina italiana di Borghetto Santo Spirito, si presenta alla partenza della BiBi, con il completino bianco e nero del Team Endurance, l’immancabile fiocchetto sulle treccine e gli occhialini da sole, e sempre a fianco di suo padre parte nella gara da 10 chilometri.

Il risultato eccezionale si ripete: Sara chiude la gara con il tempo di 44 minuti e 44 secondi, classificandosi terza donna assoluta e questo basta a battere nettamente il tempo di 47 minuti e 58 secondi, polverizzando il record europeo giovanile nella 10 chilometri su strada categoria 7 anni che precedentemente apparteneva ad una bambina svedese, Midea Allard, che a 7 anni corse i 10 chilometri in 47 minuti e 58 secondi, a Göteborg il 31 dicembre del 2015.

Ma non solo: Meloni abbatte i record anche nella categoria degli 8 e dei 9 anni, sempre fatti dalla stessa bambina svedese, e fino ai 13 anni non c’è traccia di ragazzina che abbia stabilito un simile tempo su questa distanza.

Notevole lo stupore delle persone presenti, quando la piccola è salita sul podio insieme alle adulte. “Il nostro obiettivo (di Sara e quindi anche mio) era di chiudere la gara in 47 minuti, ma solo per il piacere di cancellare quei 58 secondi senza fare sforzi e cercando di goderci la corsa il più possibile, ma nel percorso mi è capitato più di una volta di riprendere Sara e farla rallentare perché andava più veloce del previsto e per questo alla fine abbiamo abbiamo impiegato quasi 3 minuti in meno” spiega Piernicola.

Ed è ufficiale: è un altro record giovanile! All’età di 6, 7, 8 e 9… fino ai 13 anni in Europa nessuna bambina corre i 10 chilometri su strada più veloce di Sara.

Finita qui? Sì, se non fosse che al mondo la prima bambina che ha fatto registrare il tempo sulla distanza lo ha fatto a 11 anni, in 36’19″19, si chiama Christine Hofmeier, svizzera nata il 30 dicembre 1976, e lo ottenne ad Altdorf il 13 aprile 1988. Un nuovo primato da battere, nel futuro sportivo della podista loanese.

Piernicola Meloni in questi giorni ha fatto richiesta di registrare il nome di Sara Meloni negli International Age Records. Chi è la bambina più forte del mondo nei 10 chilometri su strada fino agli 11 anni? È proprio lei, Sara Meloni.