Camilla Fasciolo a sostegno di Massimo Gualberti: “Aiuti per la genitorialità, regolamentazione dei bus low cost”

Finale Ligure. Camilla Fasciolo, 32 anni, avvocato finalese, in campo a sostegno del candidato sindaco di centrodestra Massimo Gualberti per le prossime elezioni comunali a Finale Ligure.

“Sono alla prima esperienza da un punto di vista politico e amministrativo, la mia famiglia si occupa da anni di turismo, tuttavia il mio percorso professionale è stato differente e ora esercito la professione di avvocato” dice.

“Gualberti è una persona che stimo, ha esperienza e capacità e ha costruito una ottima squadra, certamente con personalità di esperienza ma lasciando grande spazio ai giovani, che hanno contribuito alla stesura del programma elettorale: anche questa è stata una componente fondamentale che mi ha spinto ad impegnarmi in prima persona e far parte della sua lista”.

“Siamo gli unici a poter fornire risposte vere e concrete ai nostri giovani che vogliono costruirsi una vita a Finale Ligure” aggiunge la candidata della lista Gualberti.

“A livello programmatico ho preso parte direttamente alla realizzazione di due punti molto importanti per il futuro di Finale Ligure: il primo riguarda l’ambito sociale, per il sostegno alla genitorialità di famiglie e persone in difficoltà economica. Il secondo si concentra, invece, sul turismo: regolamentare la situazione dei bus low cost che ogni weekend invadono la nostra cittadina, con problemi sia di decoro quanto di sicurezza urbana. Per questo realizzeremo solo alcune fermate ad hoc consentite per i pullman” conclude Camilla Fasciolo.