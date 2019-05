Boissano, si fa male durante un’escursione in zona impervia: soccorsi mobilitati

Toirano. Brutto infortunio per un’escursionista in zona San Pietrino. L’uomo, infatti, ha riportato un brutto trauma ad una caviglia (probabilmente una frattura), si è fermato in un rifugio ed immediata è scatta la chiamata ai soccorsi.

Sul posto si sono recati i militi della croce rossa di Loano e i vigili del fuoco, che hanno dovuto raggiungere il luogo dell’accaduto (una zona impervia) a piedi.

Per il recupero del ferito, infatti, è stato chiamato l’elisoccorso che, una volta sul posto, è dovuto però rientrare senza possibilità di atterrare causa maltempo.

I pompieri e i militi sono comunque riusciti a raggiungere il rifugio e i soccorsi sono in atto: dopo aver prestato le prime cure sul posto, il ferito sarà trasportato in barella fino all’ambulanza e, quindi, sarà trasferito all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.