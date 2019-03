“Finale Ligure Viva”, in lista Ferdinando Pattaro e Marco Scardino

Finale Ligure. Il coordinamento politico di Finale Ligure Viva sarà direttamente protagonista alle prossime elezioni comunali: “Un atto di responsabilità verso i cittadini finalesi” hanno detto Ferdinando Pattaro e Marco Scardino, rispettivamente coordinatore e vice-coordinatore FLV, che annunciano così la loro partecipazione alla lista del movimento civico a sostegno della candidatura a sindaco di Maria Gabriella Tripepi.

Così, dopo la conferma delle candidature al femminile, ecco arrivare da parte di FLV altri due nomi che faranno parte della squadra, con ruolo attivo e diretto nella corsa elettorale. Sicuro del posto in lista anche l’attuale consigliere comunale ed ex consigliere provinciale Sergio Colombo, con il movimento pronto a schierare i suoi “big” per tentare la conquista del Comune di Finale Ligure.

“Abbiamo deciso di affiancare candidati di FLV per le prossime amministrative a Finale Ligure. In questi anni abbiamo operato al massimo per la crescita del movimento civico e per cambiare la nostra cittadina”.

“In passato siamo stati traditi dai nostri alleati, per questo abbiamo scelto di correre da soli, proseguire sulla nostra strada e saremo anche garanti del programma elettorale che stiamo presentando ai cittadini” aggiungono Pattaro e Scardino, che in questi anni hanno condotto la linea politica del movimento finalese.

“Vogliamo che il progetto politico di Finale Ligure Viva sia presente e radicato nella lista e nel programma: se i finalesi ci daranno fiducia non li deluderemo, anche perché questa volta non subiremo voltafaccia e cambi in corso d’opera: porteremo avanti le nostre battaglie e attueremo la nostra azione di rinnovamento per far tornare VIVA la nostra cittadina”.

Infine, il chiarimento sull’election day che vedrà esprimere i cittadini finalesi sia sulle amministrative quanto sul rinnovo del Parlamento europeo: “Per le europee votate pure il vostro partito, per Finale Ligure votate per Noi, votando Finale Ligure Viva voterete finalmente per voi stessi” concludono Pattaro e Scardino.