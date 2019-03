Deleghe ai consiglieri provinciali, Sasso Del Verme (Lega): “Grazie al presidente Olivieri per la fiducia”

Provincia. “Desidero ringraziare il presidente della provincia Olivieri per la fiducia dimostrata verso i nostri eletti, confermata dall’importanza delle deleghe assegnate e dall’incarico di rilievo del vicepresidente”. Così il segretario provinciale della Lega, Roberto Sasso Del Verme, commenta la distribuzione delle deleghe tra i consiglieri provinciali da parte del presidente Pierangelo Olivieri.

“Sono certo che il presidente abbia valutato con cura il risultato elettorale, così come il tempo, le capacità, le attitudini di ogni consigliere ripartendo in maniera i diversi incarichi al fine di formare una squadra unita, compatta e dinamica a cui va il nostro più sincero in bocca al lupo”.

“Auguro buon lavoro ai due consiglieri della Lega eletti e a tutto il gruppo di maggioranza, affinché portino avanti i programmi di buonsenso e concretezza nell’interesse dei cittadini e del territorio: Ghiso e Bonasera hanno piena stima e fiducia del nostro movimento e sapranno rappresentarlo al meglio dando tutto il supporto personale e della Lega indispensabile per il buon governo della Provincia”.