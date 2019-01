Liguria. Ritorna il bel tempo sulla Liguria grazie alla ripresa delle correnti dai quadranti settentrionali indotte da una nuova discesa di aria artica che interesserà solo in maniera marginale la nostra regione.

Dando uno sguardo a livello barico, si può notare un’imponente figura altopressoria erigersi ad ovest del continente europeo. Sul suo bordo orientale scivola, verso il cuore del “Vecchio Continente”, una nuova colata di aria artica che andrà ad interessare in maniera più incisiva ancora una volta il meridione italiano ed i Balcani.

Durante le ore notturne, sulla Liguria, il cielo si è presentato generalmente poco nuvoloso. Le temperature minime sono calate rispetto ai valori di ieri, a Savona è stata di 6,3°C.

Nel corso della mattinata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel corso del pomeriggio assisteremo al transito di locali velature innocue un po’ su tutta la regione. Le temperature massime saranno in aumento. In particolare, lungo le coste, alcune località interessate da un po’ di effetto favonico, potranno superare i +16/+17°C. Vento che inizialmente sarà moderato da nord. Nel corso della mattinata assisteremo ad un brusco ingresso di forti correnti settentrionali con raffiche che potranno toccare localmente i 70/80 km/h sui crinali appenninici, allo sbocco delle vallate ed in mare aperto. Il mare sarà poco mosso sottocosta, molto mosso al largo per onda formata da terra.

La giornata di domani sarà caratterizzata ancora dal bel tempo ma con un sensibile calo delle temperature.