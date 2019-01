Albenga. Ieri ad Albenga si è ripetuta la ormai consueta tradizione della “Befana dei Vigili del Fuoco”.

Alle 16 la Befana, aiutata dai vigili del fuoco di Albenga, è atterrata in piazza San Michele e ha distribuito dolci ai bambini presenti. Sia prima che dopo l’arrivo della mitica “vecchina” i bimbi hanno potuto sognare di fare i pompieri per un giorno grazie alla collaborazione del comando dei vigili del fuoco di Savona nella figura del capo reparto esperto Antonio Crispino, del vigile del fuoco qualificato Marco Croce, di tutti i vigili del fuoco ivi intervenuti, del Comune di Albenga e delle delegazioni dell’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari di Vendone e di Fossano.

La "Befana dei Vigili del Fuoco" di Albenga









Il presidente della delegazione di Vendone dell’Anvvfv Daniele Corti spiega: “Anche quest’anno la manifestazione è stata un grande successo, bambine e bambini di tutte le età si sono alternati in un percorso all’interno del quale abbiamo potuto passare delle nozioni di ciò che i pompieri fanno realmente, la sicurezza in primis. Anche stavolta dobbiamo uno speciale e doveroso ringraziamento per i volontari della delegazione di Fossano senza i quali non avremmo potuto assolutamente rendere speciale (e possibile) questo evento”.