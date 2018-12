Che 2019 sarà a Villanova d’Albenga? Le tre promesse del sindaco Pietro Balestra

Provincia. Che 2019 sarà in provincia di Savona? IVG ha deciso di chiederlo ai sindaci, con alcune interviste incentrate proprio sull’immediato futuro del loro comunità. In ogni articolo un primo cittadino illustra la situazione in cui si trova al momento il suo Comune ed i propri progetti concreti per il prossimo anno.

Questa volta a rispondere alle nostre domande è il sindaco di Villanova d’Albenga, Pietro Balestra.

1) Tracci un bilancio di quanto fatto nel 2018. E’ soddisfatto oppure no?

Il 2018 è stato un anno abbastanza importante per alcuni investimenti in ambito scolastico e per alcune iniziative che porteranno i frutti nel 2019. Come sempre la nostra attenzione è stata rivolta al miglioramento dei servizi comunali e alla persona oltre al miglioramento dei relativi costi. Siamo 2.703 abitanti residenti, siamo 1.242 famiglie e sono nati 20 nuovi cittadini villanovesi.

Ringrazio tutti i miei collaboratori e tutti i cittadini che con spirito costruttivo ci criticano e ci segnalano problemi da risolvere. La collaborazione è essenziale per il vivere civile.

2) Qual è la situazione economica del suo Comune? Vi permetterà di fare ciò che sperate per il prossimo anno o vi limiterà?

Il Bilancio comunale è solido, e ci permetterà di investire nel 2019 circa 3.000.000 di euro.

3) Quali sono le tre promesse CONCRETE e VERIFICABILI per il 2019?

Faremo come detto numerosi investimenti: i principali riguarderanno infrastrutture di parcheggio e viabilità, opere di arginamento e messa in sicurezza dei fiumi, aree verdi, depurazione, oasi naturalistica, aree per bimbi e l’efficentamento e potenziamento di tutta l’illuminazione pubblica del paese con implementazione della videosorveglianza.

Nel campo del lavoro, oltre a registrare l’insediamento di nuove attività produttive, il tema principale rimane la Piaggio e le problematiche lavorative connesse sulle quali poniamo la nostra attenzione, i primi mesi del 2019 dovranno dare chiare risposte in tale senso.

Il 2019 ci darà, tra gli altri progetti, anche un nuovo Piano urbanistico.

Formulo a tutti i cittadini ed in special modo a coloro che vivono momenti di difficoltà o disagio i migliori Auguri per un 2019 che ci porti prosperità, lavoro e che che consolidi la pace e la serenità nelle nostre famiglie.