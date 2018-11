Prevenzione, a Quiliano partono i lavori di sistemazione idrogeologica sui rii minori

Quiliano. In un’ottica di prevenzione per mitigare gli effetti di forti piogge e maltempo, il Comune di Quiliano ha deciso di effettuare alcuni interventi di sistemazione idrogeologica sui rii minori.

I lavori, che avranno un costo di 45mila euro e sono stati aggiudicati all’impresa Ge.La.Mo. di Villar San Costanzo (CN), interesseranno diverse aree del territorio.

Ecco l’elenco completo di vie, rii e corsi d’acqua interessati: intervento di disgaggio e messa in sicurezza della ripa di monte di un tratto di via Verne in frazione Roviasca; sistemazione e regimazione acque meteoriche in via Lavazza; pulizia canale di deflusso acque superficiali di Cervi; pulizia dei tratti a cielo aperto del Rio Solcasso (giardini via Bellotto e via Cervi).

E poi ancora: pulizia canale di deflusso acque superficiali di via Solcasso (campo Dagnino); sistemazione e regimazione acque meteoriche in via Delfino, località Tiassano; sistemazione e regimazione acque meteoriche nel parco S. Pietro; interventi di sistemazione del rio Valleggia nei pressi di via Piola; intervento di potenziamento ingresso tombinatura rio Banchero.