Finale Ligure. Si sono disputati tra il 18 ed il 21 ottobre a Buscate, in Lombardia, i campionati italiani di volteggio.

Presso il Centro Ippico Le Ginestre giovani atleti di tutta Italia si sono sportivamente scontrati nelle varie categorie, dalle ludiche a quelle di maggior livello.

Foto 3 di 6











Anche Finale Ligure era presente all’evento nazionale. Le Perle Nere di Giuele, guidate da Giulia Granaiola, hanno affrontato nelle tante categorie giovanissime colleghe provenienti dalle altre regioni italiane. Risultati sorprendenti per le piccole amazzoni che hanno raggiunto posizioni sopra ogni la più rosea aspettativa visti anche i pochi anni di esperienza alle spalle.

Spicca il primo posto per Ilaria Magnani, Vittoria De Sciora, Matilde Calcagno e Francesca Costantino, campionesse italiane nella categoria D. Una conquista dopo tanti sacrifici ed anni di allenamenti.

Oltre a questo traguardo, altre posizioni nelle altre categorie che arricchiscono l’esperienza nazionale. Si sono fatte valere Pas de Deux D con Caterina Murineddu e Matilde Calcagno, squadra L con Lavinia Boda, Camilla Frione ed Isabella Frione, squadra E con Cecilia Chiarlone, Federica Brunetto e Francesca Cervone.

Già nel 2017 l’Asd Le Perle Nere di Giuele aveva raggiunto importanti risultati ma il primo posto del 2018 era un sogno che queste giovani ragazze nemmeno immaginavano di concretizzare.

Spesso il volteggio, ginnastica artistica su un cavallo in movimento, è una specialità sportiva poco considerata e poco conosciuta. Occasioni come queste permettono di farla conoscere ed apprezzare maggiormente anche a chi non la vive direttamente.