Varazze, nona edizione di “Arte in Galleria” alla Corte di Mare

Varazze. Giovedì 1 novembre 2018 a Varazze, nella galleria del Centro Commerciale Corte di Mare, ha preso il via la nona edizione della mostra “Arte in Galleria”, organizzata dall’Associazione Varaggio Art con la partecipazione di numerosi artisti locali, nazionali e internazionali.

L’esposizione è visitabile in orario di apertura del Centro Commerciale ospitante, fino a giovedì 8 novembre con ingresso libero.

Nel corso dell’inaugurazione che si è tenuta alle ore 17 di giovedì 1 novembre, sono state presentate le opere degli artisti selezionati e proposti da Luigi Cerruti, presidente dell’Associazione Culturale Varaggio Art. Inoltre, è stato consegnato il Premio Savona Arte a Ernesto Galliano.

Questi i 22 artisti partecipanti: Pasquale Filannino, Barbara Griva, Barbara Chiesa, Martino Bissacco (To); Franca Sacchi, Cinzia Viola, Graziella Boffini (Mi); Pucci Santangelo, Paolo Pellegrino (Ge); Costantina Bux, Antonella Ciceri (Lc); Angie Macrì, Ernesto Galliano (Sv); Monica Zorzi (Ve), Vio Strimbeanu (Bo), Patrizia Cavazzuti (Rm), Marilena Memmi (Le), Mariella Ancilla Figini (Lc), Massimo Bo (At), Uis Chianese (Co), Antonino Tricomi (Austria), Jessica Reinl (Germania).

Le prossime mostre organizzate da Varaggio Art: dal 29 dicembre al 4 Gennaio 2019 Mostra di Fine Anno nella Sala Comunale Fratelli Stellati; dal 15 al 18 febbraio stand alla “Fiera Arte Genova”.