Varazze, al teatro Don Bosco un incontro con i giovani sul tema delle Elezioni Europee

Varazze. Domenica 5 maggio dalle 16 alle 18 presso il Teatro Don Bosco a Varazze si terrà un incontro formativo sulle elezioni europee del prossimo mese di giugno.

L’incontro, organizzato in collaborazione tra amministrazione comunale e del Clan Ad Navalia del Gruppo Scout Agesci Varazze 1, si pone l’obbiettivo di “dare ai giovani di Varazze alcune informazioni utili per comprendere l’importanza di questa tornata elettorale e per far accrescere in loro la consapevolezza del mondo delle istituzioni che regolano la vita dei cittadini”.

Sul tema interviene il sindaco di Varazze, Luigi Pierfederici: “Si sta avvicinando l’appuntamento elettorale delle elezioni Europee, sicuramente argomento trattato dai media e non solo, nelle tribune elettorali e sulla stampa. Ma i nostri giovani sono informati su quale sia il ruolo del Parlamento Europeo? Hanno ben chiara l’importanza del voto che andranno ad esprimere? Queste sono le domande che ci siamo posti quando abbiamo iniziato a pensare di organizzare incontri come quello proposto e che riteniamo possano essere davvero utili per i nostri ragazzi sia per comprendere meglio il significato e l’importanza di una votazione, ma anche per comprendere meglio il funzionamento delle istituzioni”.

“L’idea nasce dal confronto e dalla collaborazione con i ragazzi del Clan Ad Navalia Gruppo Scout Agesci Varazze 1 e che, grazie al lavoro della consigliera comunale delegata alle politiche giovanili Cerruti Vania e del consigliere comunale Andrea Gandolfo, ha portato a pensare a questo evento quale primo di altri proprio su temi specifici. Abbiamo la necessità di far conoscere ai nostri giovani il mondo delle istituzioni ed il loro funzionamento affinché ci sia sempre più consapevolezza dell’importanza che rivestono nella vita di ognuno di noi ogni giorno ” termina il sindaco.

Relatore dell’evento sarà il professor Luca Bisio, Università degli Studi di Milano-Bicocca, mentre il moderatore sarà Paolo Giacobbe.