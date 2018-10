Savona. In linea con una consolidata e fortunata tradizione anche quest’anno l’Associazione Musicale “Gioachino Rossini” proporrà, a partire da giovedì 18 ottobre, una rassegna concertistica dedicata alla musica da camera, articolata in nove appuntamenti da ottobre a maggio. La XXIII stagione cameristica, presentata nel pomeriggio di ieri alla Feltrinelli, si svolgerà nell’Auditorium della Accademia Musicale Ferrato-Cilea, nella Sala dei Cattivi Maestri (Officine Solimano), nella Sala Stella Maris, nella Chiesa di Sant’Andrea per l’omaggio a don Giampiero Bof e al Teatro Chiabrera che ospiterà “L’histoire du soldat” di Igor Stravinskij.

“Siamo molto grati al Comune di Savona, all’Accademia Musicale, al Teatro dell’Opera Giocosa, ai Cattivi Maestri, alla Parrocchia e alla Stella Maris che ci ospitano in queste sedi – afferma il presidente Sergio Tortarolo – Questa nuova stagione è nata grazie alla sinergia proprio con le più importanti realtà culturali del territorio, inserite in un nuovo polo musicale con lo scopo di coordinare le attività delle associazioni stesse, tra cui la nostra. In questo programma si cominciano a vedere i primi risultati di queste collaborazioni: l’impegno unito delle diverse associazioni può consentirci così di realizzare quello che da soli non sarebbe certamente stato possibile”.

“L’idea che ci ha spinti a stilare questa rassegna è stata valorizzare gli artisti che mettono impegno e fatica nel fare il proprio mestiere e offrire quindi spettacoli di livello, come sarà senz’altro, uno fra tutti, il concerto in memoria del compianto don Giampiero Bof, che sarà eseguito in Sant’Andrea a Savona dai musicisti che l’hanno conosciuto”, spiega ancora il presidente della Rossini.

La nuova stagione conferma le linee che hanno contraddistinto le precedenti edizioni: attenzione agli interpreti provenienti dal nostro territorio, ampia scelta nei programmi che contengono musiche di un vasto arco di tempo, apertura senza pregiudiziali verso diversi generi e repertori. “La scelta di chiamare artisti locali per questa nuova stagione non è per provincialismo ma è dettata dalla volontà di dare spazio ai talenti savonesi”, dichiara Fulvio Galleano, responsabile dell’organizzazione delle stagioni concertistiche.

Il concerto inaugurale, venerdì 19 ottobre alle ore 18 (Accademia Musicale), vedrà impegnato il pianista russo Eduard Kunz, indicato dal “BBC Music Magazine” come uno dei dieci grandi pianisti del prossimo futuro, vincitore di quattordici primi premi nei più prestigiosi Concorsi Pianistici Internazionali. Il concerto, che è in programma anche la sera precedente ad Albenga (Palazzo Oddo), prevede l’esecuzione della funambolica Sonata n. 2 di Rachmaninov e la Suite n. 2 di George Enescu detta “Des cloches sonores”.

Sarà poi la volta, giovedì 8 novembre ore 21 (Accademia Musicale), della pianista ragusana Diana Nocchiero che in due concerti (la sera precedente a Palazzo Oddo ad Albenga) eseguirà una dei massimi capolavori della letteratura pianistica, l’integrale dei Préludes di Claude Debussy, di cui quest’anno si ricorda il centenario della scomparsa. I brani di Debussy saranno preceduti da una piccola selezione dei “Péchés de vieillesse” di Gioacchino Rossini, di cui quest’anno si ricorda il centocinquantesimo anniversario della scomparsa, una raccolta di 150 pezzi vocali e per pianoforte solo, composti a Parigi dopo il ritiro dalle scene teatrali del grande compositore pesarese.

Seguirà, giovedì 15 novembre alle ore 21, al Teatro Chiabrera, l’opera da camera L’HISTOIRE DU SOLDAT di Igor Stravinskij su testo di Charles Ferdinand Ramuz presentata nella versione originale integrale del 1918. Protagonisti gli Attori della Compagnia Cattivi Maestri e i Solisti del Conservatorio Puccini di La Spezia. La regia è di Jacopo Marchisio. Lo spettacolo, frutto della collaborazione con il Teatro dell’Opera Giocosa e con i Cattivi Maestri, sarà rappresentato anche a La Spezia e, per le scuole, ad Albenga e Savona e sarà inserito nel calendario delle manifestazioni programmate in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale.

Giovedì 29 novembre alle ore 18.00 e alle ore 21.00, nella Chiesa di S. Andrea, OMAGGIO A DON GIAMPERO BOF, maratona di voci e strumenti a cura degli amici musicisti che eseguiranno brani a loro scelta in memoria e ricordo del teologo e sacerdote savonese.

Chiuderà la prima parte della stagione giovedì 6 dicembre alle ore 18.00 e alle ore 21 (Accademia Musicale) la prima esecuzione assoluta di PENTAFORA del compositore savonese Marco Lombardi, brano commissionato dalla ns. Associazione che sarà eseguito da un quintetto composto da: Elena Bacchiarello, clarinetto; Laura Guatti, flauto; Giacomo Lucato, violino; Davide Maffolini, violoncello e Loris Orlando pianoforte. Il brano della durata di circa cinquanta minuti è articolato in cinque parti: apre il pianoforte solista e a seguire il duo violino e violoncello, il trio clarinetto flauto e pianoforte, il quartetto flauto, clarinetto, violino e violoncello per chiudere con il quintetto al completo.

Dopo una lunga pausa invernale la rassegna riprenderà giovedì 7 marzo alle ore 21 (Sala Cattivi Maestri) con una serata dedicata al Jazz classico che vedrà protagonista il pianista Riccardo Zegna, che presenterà un programma con musiche di Ellington, Monk e dello stesso Zegna.

Mercoledì 20 marzo ore 21 (Accademia Musicale), Salvatore Salonio, voce e Giovanni Giannini, pianoforte faranno rivivere l’atmosfera culturale dei salotti borghesi dell’Italia a cavallo tra ottocento e novecento con un concerto dal titolo: “Van li effluvi delle rose” dove saranno eseguite composizioni vocali e pianistiche di Tosti, Respighi, Mascagni e Puccini.

Giovedì 11 aprile alle ore 18 (Sala Stella Maris) sarà la volta del Quartetto Improvviso formato da Paola Esposito e Antonio Fiori, mandolino; Alessandro Fiori, mandola e Marco Pizzorno, chitarra. Il concerto intitolato “Un pizzico….di mandolino” spazierà dalla musica originale per questa formazione a partire dal ‘700, a celebri pagine della tradizione napoletana fino ad arrivare ad un repertorio contemporaneo. Saranno presentati inoltre frammenti di opera, della tradizione popolare e trascrizioni di brani che ben si adattano alle sonorità pizzicate dei mandolini e della chitarra, senza dimenticare un doveroso omaggio alle più belle musiche da film.

Chiuderà la rassegna, giovedì 9 maggio alle ore 21 (Accademia Musicale) il pianista savonese Loris Orlando con una Soirée Rossini che presenterà un programma con musiche di Rossini, su Rossini, oltre a brani composti da amici e suoi contemporanei con uno sguardo rivolto anche ai compositori che furono influenzati dal Cigno pesarese.

PROGRAMMA

VENERDI 19 OTTOBRE ore 18.00 Accademia Musicale Ferrato – Cilea

Concerto proposto anche ad Albenga (Palazzo Oddo) Giovedì 18 Ottobre ore 21

Eduard Kunz, pianoforte

S. Rachmaninov: Sonata n. 2 in si bem. min. – op. 36

G. Enescu: Suite n. 2 in re magg. – op. 10 (Des cloches sonores)

GIOVEDI’ 8 NOVEMBRE ore 21.00 Accademia Musicale Ferrato – Cilea

(Concerto proposto anche ad Albenga (Palazzo Oddo) Mercoledì 7 Novembre ore 21

Laura Diana Nocchiero, pianoforte

G. Rossini: Péchés de vieillesse

C. Debussy: Préludes Deuxième livre (ad Albenga)

C. Debussy: Préludes Premier livre (a Savona)

GIOVEDI’ 15 NOVEMBRE ore 21.00 Teatro Chiabrera

(In collaborazione con Teatro dell’Opera Giocosa e Cattivi Maestri)

HISTOIRE DU SOLDAT

Musica di Igor Stravinskij

Testo di Charles Ferdinand Ramuz

(versione originale integrale del 1918)

Attori della Compagnia Cattivi Maestri

Solisti del Conservatorio Puccini di La Spezia

Regia Jacopo Marchisio

Lo spettacolo che sarà anche rappresentato a La Spezia e, per le scuole, ad Albenga e Savona è inserito nel calendario delle manifestazioni programmate in occasione del centenario della fine della Prima Guerra Mondiale.

GIOVEDI’ 29 NOVEMBRE ore 17.00 e ore 21.00 Chiesa S. Andrea

OMAGGIO A DON GIAMPERO BOF

Maratona di voci e strumenti a cura degli amici musicisti che eseguiranno brani a loro scelta in memoria e ricordo

GIOVEDI’ 6 DICEMBRE ore 18.00 e ore 21.00 Accademia Musicale Ferrato – Cilea

Elena Bacchiarello, clarinetto – Laura Guatti, flauto

Giacomo Lucato, violino – Davide Maffolini, violoncello – Loris Orlando pianoforte

PENTAFORA di Marco Lombardi (prima esecuzione assoluta)

GIOVEDI’ 7 MARZO ore 21.00 Sala Cattivi Maestri

Riccardo Zegna, pianoforte

JAZZ….. QUASI CLASSICO Musiche di Ellington – Monk – Zegna

MERCOLEDI’ 20 MARZO ore 21.00 Accademia Musicale Ferrato – Cilea

Salvatore Salonio, voce – Giovanni Giannini, pianoforte

Van li effluvi delle rose (Composizioni vocali e pianistiche italiane tra ottocento e novecento)

GIOVEDI’ 11 APRILE ore 18.00 Sala Stella Maris

QUARTETTO IMPROVVISO

Paola Esposito e Antonio Fiori, mandolino – Alessandro Fiori, mandola – Marco Pizzorno, chitarra

UN PIZZICO…. DI MANDOLINO

GIOVEDI’ 9 MAGGIO ore 21.00 Accademia Musicale Ferrato – Cilea

Loris Orlando, pianoforte

SOIRÉE ROSSINI

PREZZI

NON SOCI – POSTO UNICO € 15,00 HISTOIRE DU SOLDAT € 20,00

SOCI ROSSINI (In regola con la quota associativa 2019)

INGRESSO GRATUITO A TUTTI I CONCERTI (SAVONA – ALBENGA – CARCARE)

HISTOIRE DU SOLDAT € 10,00

SOCI ALTRE ASSOCIAZIONI DEL POLO MUSICALE

POSTO UNICO € 10,00 HISTOIRE DU SOLDAT € 15,00