Finale Ligure. “La Finale Ambiente continua ad investire per migliorarsi e per essere sempre più efficiente. Ultimo acquisto, la spazzatrice aspirante COMAC CS140T Twin Action. Le procedure di gara, espletate in conformità al Codice degli Appalti Pubblici, sono infatti terminate e la macchina è entrata in funzione”. Lo rende noto la partecipata finalese, che aveva annunciato un rinnovo del parco mezzi per implementare la pulizia cittadina.

La spazzatrice, di dimensioni contenute, è su misura in base alle esigenze del territorio di Finale Ligure. “La macchina è dotata di tutti gli optional per il massimo confort dell’operatore grazie alla posizione posteriore del motore, all’insonorizzazione della cabina di guida, alla presenza dell’aria condizionata e all’impiego di sospensioni idrauliche indipendenti a controllo elettronico”.

Foto 2 di 2



“Il tubo aspira fogliame, la lancia ad alta pressione e la terza spazzola ausiliaria completano la macchina garantendo la massima qualità del servizio di spazzamento stradale”.

Il direttore generale Silvio Ascoli, sottolinea come “le eccezionali prestazioni della macchina, quanto alla completa filtrazione dell’aria reimmessa nell’ambiente e al confort in cabina, confermano la costante attenzione che la società Finale Ambiente SpA rivolge alla qualità del servizio prestato, all’ambiente in cui viviamo ed alle condizioni di lavoro dei propri dipendenti.”