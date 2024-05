Calcio, Mambrin lascia il Finale: “Sempre grato alla società, la valorizzazione dei giovani è il frutto del lavoro”

Finale Ligure. “È terminata anche questa stagione, con un pizzico di rammarico ma con un ottimo risultato ottenuto vincendo il campionato e raggiungendo la finale regionale con la Juniores di Eccellenza ed un altrettanto soddisfacente lavoro, svolto integrando in prima squadra tanti dei nostri ragazzi”. Ha riassunto così la stagione Marco Mambrin, allenatore della Juniores giallorossoblù che oggi ha annunciato il suo addio sui propri profili social.

“Il primo premio ottenuto dalla società nella “Valorizzazione Giovani” è frutto di questo lavoro, svolto in piena collaborazione con i mister Monti, Biolzi e infine Delfino – continua Mambrin -. Lascio il Finale sapendo che potrà contare su un bel gruppo di giocatori, adesso e per il futuro. Sarò sempre grato al presidente Cappa, De Min, al D.S. Belvedere, a tutti i dirigenti per avermi permesso di tornare al Borel dopo gli anni nella Juniores Nazionale e di allenare questi spendidi ragazzi“.

“Le nostre strade si separano, ma con un sorriso e stima reciproca. Infine ringrazio, tutti i ragazzi della rosa e tutti quelli venuti a sostenerci, il mio prezioso collaboratore Jurgen Dakaj, i dirigenti Giorgio Parodi e Mario Pajano per l’aiuto dato a me e a tutti i ragazzi. Daje Boyz“, conclude.