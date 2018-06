Quiliano 2019, i Dem giocano d’anticipo e lanciano un “laboratorio” per lista di centrosinistra

Quiliano. Il circolo del partito Democratico di Quiliano guarda già al prossimo appuntamento elettorale del 2019 e lancia un laboratorio politico-programmatico in vista del voto per le comunali del prossimo anno. Il sindaco uscente, esponente del partito Democratico, Alberto Ferrando giungerà a conclusione del suo secondo mandato amministrativo e quindi non sarà più candidabile, aprendo la strada alla successione.

“È improrogabile il tempo del dialogo. Di un dialogo costruttivo, di un confronto autentico, capace di coinvolgere e ascoltare, di dare voce a tutti coloro che si ispirano ai valori fondamentali del centrosinistra. Diversamente, anche a causa del vento contrario alle forze progressiste che contraddistingue questo periodo storico in Italia, in Europa e in tutto il mondo, non verrebbero meno le condizioni che hanno determinato la sconfitta alle ultime elezioni dell’intero schieramento di centrosinistra” affermano i Dem quilianesi.

E il segretario cittadino Paolo Veirana spiega: “Abbiamo quindi maturato la consapevolezza che sia doveroso rinnovare la capacità di ascolto e interpretare i bisogni dei cittadini, per ridare spazio alla Politica, partecipata e aperta a tutte le forze civiche, capace di dare una risposta alternativa a quella demagogia populista che ci vuole far credere come in politica non esistano più la sinistra e la destra”.

“Per questo il Circolo del Partito Democratico di Quiliano nella prospettiva delle elezioni amministrative del 2019, vuole avviare, con rinnovata attenzione, un percorso condiviso per la formazione di una futura lista civica aperta a tutte le forze democratiche e progressiste, a partire dagli attuali Gruppi Consiliari, cercando in qualunque modo di favorire un campo di confronto nel centrosinistra”.

“Un laboratorio sperimentale, inclusivo e innovativo, precursore delle politiche nazionali, come già avvenuto in altre occasioni, dove possano trovare spazio e pari dignità i giovani e i meno giovani appassionati di politica e di impegno civile, per generare un programma partecipato e per individuare le donne e gli uomini idonei per attuarlo. È con questa consapevolezza che il circolo del Partito Democratico di Quiliano vuole iniziare questo percorso di confronto” conclude.