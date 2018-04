Rally, Fabio Andolfi terzo nel WRC2 e undicesimo assoluto nel Tour de Corse

Savona. “Ci congratuliamo con il giovane pilota savonese Fabio Andolfi, classe 1993, e con il suo navigatore Simone Scattolin per l’ottimo risultato ottenuto al Tour de Corse. È sempre una grande soddisfazione vedere la bandiera italiana issata sul podio di una gara iridata, ancora di più quando a portare lustro al Paese è un ligure”.

Lo dichiarano gli assessori regionali allo sport Ilaria Cavo e al turismo Gianni Berrino, complimentandosi per la prestazione del savonese Fabio Andolfi che, al debutto sulla Skoda Fabia R5, ha centrato il terzo gradino del podio nel WRC2 ed ha chiuso con uno storico undicesimo assoluto in generale, miglior risultato in carriera.

“È un altro risultato importante per lo sport della nostra regione – aggiunge l’assessore Cavo – che in questi giorni è stata il palcoscenico della Coppa Davis, con un grande successo di pubblico di appassionati di tennis e non solo, con un ritorno di immagine di assoluto rilievo per Genova e per tutta la Liguria”.

“Il nostro Paese e la nostra regione – prosegue l’assessore Berrino – hanno bisogno di persone e di sportivi come Fabio che sappiano portare in alto, a livello internazionale, il nome della Liguria”.