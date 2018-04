Il Consiglio delle Autonomie locali approva di finanziamenti della Regione per gli investimenti nei comuni liguri

Liguria. È stata approvata oggi all’unanimità dal Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria l’Intesa Regionale per gli Investimenti (come previsto ai commi 3 e 5 dell’articolo 10 della legge numero 243 del 2012) Regione-ANCI-Cal che attribuisce ai Comuni liguri 9 +2 milioni di euro di spazi finanziari, ai sensi dell’articolo 2 del decreto numero 21 del presidente del consiglio dei ministri del 21 febbraio 2017.

Gli Enti locali “virtuosi” ogni anno con il pareggio di bilancio possono produrre degli avanzi di amministrazione che, però, non possono utilizzare per realizzare investimenti in opere pubbliche, a causa di stringenti normative nazionali ed europee. Per poter utilizzare l’avanzo, è necessario “sbloccarlo” con una apposita manovra denominata “sblocco di spazi finanziari”, che Regione Liguria ha fatto, mettendo a disposizione dei Comuni liguri spazi finanziari verticali, cioè senza obbligo di restituzione delle somme, per circa 9 milioni di euro. I Comuni potranno finalmente realizzare opere pubbliche messe in cantiere e ferme da tempo per garantire i servizi indispensabili (come strade e scuole) offerti ai cittadini.

“Un’importante boccata d’ossigeno per i Comuni liguri – commenta il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – i sindaci potranno servirsi di questi fondi per investimenti importanti, necessari ai cittadini. Come già accaduto due anni fa e nel 2017, siamo accanto ai Comuni, sempre attenti a cogliere le necessità e le urgenze di un territorio bellissimo e fragile come quello della Liguria, che ha costante bisogno di investimenti, ad esempio sul fronte della sicurezza idrogeologica. In più, quest’anno i fondi saranno già disponibili in primavera, e non a partire dall’autunno, come avveniva in precedenza: questo darà alla amministrazioni la possibilità di programmare meglio e impegnare le risorse da subito”.

“Siamo soddisfatti per l’approvazione unanime del Cal di un provvedimento che dà una mano significativa agli Enti locali liguri – commenta il coordinatore della commissione finanza locale Anci Liguria Gianluca Buccilli – Le intese come questa, basata su criteri equi di ripartizione dei fondi, sono un successo e una conquista importante di Anci ai tavoli di negoziazione regionali. Grazie al direttore generale Pierluigi Vinai e grazie anche alla disponibilità del presidente Toti, che si è impegnato davvero in prima persona per la causa, riuscendo ad aumentare la cifra inizialmente pattuita di 5 milioni a 9. Ora, però, questi spazi devono essere impegnati senza indugio, perché un conto è riceverli a ottobre, come avveniva prima, altro conto è riceverli ad aprile e poterli utilizzare subito. Se si verificasse l’overshooting non avremmo giustificazioni”.