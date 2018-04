Concerto del Conservatorio di Genova per il Liceo Musicale di Albenga, Ciangherotti: “Sogno divenuto realtà”

Albenga. “La Regione Liguria con l’ufficio scolastico provinciale non sbaglia un colpo. Il concerto del Conservatorio Statale di musica Niccolò Paganini di Genova, diretto dal maestro Vittorio Marchese è stato un ottimo preludio ad una nuova era musicale per Albenga”. E’ il commento del consigliere comunale di minoranza, Eraldo Ciangherotti.

“Chi é capace di volare con la fantasia per sognare sotto le torri, un concerto, magari tra uno o due anni, dei nostri alunni del nuovo liceo musicale Giordano Bruno ha gia pregustato oggi la magia della pratica orchestrale ascoltando, nella chiesa di Santa Maria in fontibus, l’orchestra giovanile regionale del Conservatorio Paganini di Genova”.

“Che soddisfazione aver combattuto, da consigliere provinciale, contro tutti i miei ‘nemici’ politici, per far assegnare alla mia città questo nuovo Liceo. E chissà, magari un giorno anche uno dei miei figli suonerà in mezzo a questi ragazzi. Grazie ‘direttore’ Riccardo Badino per aver organizzato questo straordinario evento” conclude Ciangherotti.