Albenga aspetta la Fionda e i Fieui si preparano al meglio. Dopo il successo straordinario di “CorriAMO la Fionda!”, con oltre 2.000 partecipanti, sale l’attesa per il pomeriggio di domenica 15 aprile quando Antonio Ricci consegnerà la prestigiosa fionda, simbolo di Albenga, a Giulia Bongiorno e Michelle Hunziker.

La cerimonia, come al solito improvvisata ed informale, avrà luogo al teatro Ambra con la conduzione di Mario Mesiano e gli interventi di Marisa Fagnani e Francesca Galizia. L’inizio è fissato per le ore 17 precise e tutti i posti sono da mesi esauriti.

Foto 2 di 2



Intanto, come ogni anno, la pittrice sanremese Roberta Avidano ha già decorato un nuovo pannello della porta della cantina dei Fieui in vico del Collegio col tema di Fionda 2018. Restano ancora tre soli pannelli liberi, ma i sempreverdi Fieui non sembrano preoccuparsi e scherzosamente chiosano: “La cantina ha un’altra porta in vico Sant’Eulalia con tanti pannelli vuoti, possiamo continuare per anni”.

Una novità è rappresentata dalla grande fionda realizzata – sempre dalla pittrice Roberta Avidano – sul pavimento della cantina dei Fieui di Caruggi, diventata ormai il piccolo “museo della Fionda”, con migliaia di visitatori ogni anno.