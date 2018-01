Savona, la segnalazione di un lettore: “Mai vista tanta sporcizia in via Trilussa”

Savona. “Sono nata e cresciuta in via Trilussa. Ma non ho mai visto una tale sporcizia”. E’ questo l’amaro commento di Rossella, lettrice savonese di IVG.it di fronte allo “spettacolo” a cui, purtroppo, le è toccato assistere oggi dando un’occhiata alle condizioni della sua strada.

Come si può notare dalla fotografia “scattata oggi alle 13” via Trilussa è ingombra di cartacce, sacchetti di plastica ed altri rifiuti.

Una situazione che di certo non fa piacere a chi, in questa via, è “nato e cresciuto” come Rossella.