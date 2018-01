Ceriale. Traffico in tilt sulla via Aurelia a Ceriale per un guasto che ha interessato un pullman di Tpl Linea diretto verso Albenga: intorno alle 14 e 30 di oggi pomeriggio, all’altezza del primo semaforo sull’Aurelia a Ceriale, il bus di linea si è fermato a causa della rottura del radiatore, con il mezzo rimasto in panne sulla carreggiata.

Inoltre, sul tratto di viabilità, si è verificato uno sversamento dei liquidi di raffreddamento, che dovrà richiedere un intervento di pulizia e bonifica per ripristinare le condizioni di sicurezza della circolazione.

Il bus bloccato ha creato grossi disagi alla viabilità sulla via Aurelia: code e forti rallentamenti nel tratto, in direzione ponente. Disagi, naturalmente, anche per i passeggeri del bus, costretti a scendere dal mezzo e in attesa del prossimo pullman.

Sul posto stanno ancora operando gli agenti della polizia municipale per regolare la circolazione viaria. Al momento la situazione è ancora di difficoltà in attesa che defluisca il traffico.