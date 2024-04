Spotorno, domenica 28 aprile il cimento primaverile

Spotorno. Domenica 28 aprile, nella sede nautica della sezione spotornese della Lega Navale Italiana, via Aurelia, Molo Sant’Antonio, si svolgerà il tradizionale cimento primaverale che non è stato possibile svolgere a Pasquetta.

Il tuffo in mare è previsto per le ore 11.30, dalle 10 si apriranno le iscrizioni, che possono essere anticipate anche via mail a lnispotorno@libero.it.

Dopo il tuffo, il tradizionale rinfresco. Saranno premiati, come ogni anno, la nuotatrice e il nuotatore più giovani e anche la nuotatrice e il nuotatore senior, insieme al cimentista che viene da più lontano.

Negli anni infatti, oltre ai nuotatori liguri, da soli e in gruppo, al Cimento hanno partecipato numerosi turisti, non solo italiani.

L’evento si svolge con il patrocino del Comune di Spotorno.