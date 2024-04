Riceviamo e pubblichiamo integralmente la lettera inviata alla nostra redazione da un cittadino albenganese.

Buongiorno,

riguardo l’articolo “Il Rio Antognano non ha più lo sbocco in mare”, ci sarebbe da rimarcare il problema della salute perché l’acqua stagnante può diventare una “nursery” per le uova di zanzara, soprattutto per le zanzare portatrici del virus Dengue.

Come si può vedere dalle foto, l’acqua, non scorrendo più, inizia a formare la caratteristica vegetazione stagnante.

Prima, con la foce libera, i pesci, dal mare, potevano risalire e cibarsi delle uova dei Ditteri, ora non più e queste possono proliferare liberamente.

Rio Antognano, la segnalazione di un cittadino albenganese

Vorrei segnalare anche un altro problema.

Sul ponte, al confine tra Albenga e Ceriale (sempre su via Che Guevara), ci sono alcune buche, l’asfalto non c’è più e la struttura in ferro è in balia degli agenti atmosferici con le possibili conseguenze a livello strutturale, inoltre la ringhiera sta per crollare.

Cordiali saluti

Un cittadino preoccupato