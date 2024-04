Promozione. San Francesco Loano vs Quiliano&Valleggia LIVE: tutto pronto per la festa dei padroni di casa

SAN FRANCESCO LOANO 2 (3′ Totaro, 53′ Balla) vs QUILIANO&VALLEGGIA 0

72′ Esce Basso, nella San Francesco è il momento di Valentino.

70′ Fa sentire la voce il pubblico rossoblù, Ellena in piedi per scortare la San Francesco Loano verso l’Eccellenza.

65′ Si avvicina il momento della festa rossoblù, cala di intensità, come prevedibile, il Quiliano&Valleggia. Per la squadra di Fiorio, invece, è sempre più prossima la retrocessione in Prima Categoria.

62′ In campo anche Ponzo al posto di Bonifazio.

59′ Cambia anche Cattardico che manda in campo “Lillo” Staltari.

57′ Scarrone, Napoli e Serio: altre tre forze fresche in campo per gli ospiti.

53′ 2-0! Corner per la San Francesco dalla destra, colpisce Balla di testa e trova la via della rete. Raddoppio dei padroni di casa.

48′ Numero di Buonocore che con un controllo di tacco salta l’avversario e porta avanti il pallone. C’è anche la giusta spensieratezza tra i giocatori della San Francesco Loano.

Modifiche per il Quiliano&Valleggia: chiamati in causa D’Amico e Arriaga per dare una scossa. Comincia intanto la ripresa.

Secondo Tempo

45+1′ Scadono i primi 45 minuti, rossoblù avanti nel punteggio. Ci si avvicina sempre di più alla grande festa della San Francesco Loano.

44′ Lancio lungo per Totaro che aggancia deliziosamente la sfera, tiro deviato in corner da Ghizzardi.

42′ Pallone interessante per Halaj che viene trattenuto in area di rigore, il direttore di gara lo ammonisce per simulazione. L’intervento del difensore era troppo lieve per assegnare un penalty, ma il giallo ad Halaj appare esagerato.

40′ Sfreccia sulla corsia laterale Caruso che riesce a superare Calcagno ma non trova compagni in area di rigore, può stare tranquilla la formazione di Cattardico.

37′ Insacca Rocca da posizione ravvicinata, ma il 9 della San Francesco si trovava in fuorigioco. Si rimane sull’1-0.

35′ Destro da fuori area di un inarrestabile Totaro, tiro alto e distante dalla porta ospite.

30′ Ammonizione anche nelle file degli ospiti, sanzionato dall’arbitro Freccero.

28′ Primo vero squillo del Quiliano&Valleggia con la punizione di Grippo che si stampa sulla barriera.

26′ Primo cartellino giallo della partita: ammonito Balla.

24′ Ancora Totaro, questa volta su punizione, vicino al gol. Il tiro del 7 scavalca la barriera, ma la palla termina in out.

21′ Halaj sfiora il raddoppio! Percussione centrale dell’11 che arriva in area di rigore, ma il suo destro viene chiuso dall’ottimo intervento di Morchio.

17′ C’era curiosità per la composizione del tridente offensivo loanese, vista l’assenza per squalifica di Auteri. Per ora Totaro agisce da trequartista alle spalle delle due punte Halaj e Rocca.

14′ Calcia a rientrare dalla bandierina Totaro, pescato sul primo palo Rocca che non riesce a inquadrare lo specchio della porta.

10′ Ha raggiunto quota 19 gol in campionato il gioiellino rossoblù Edoardo Totaro, miglior marcatore di questo campionato. Stagione indescrivibile per il numero 7 di Cattardico.

7′ Tentativo di Buonocore dalla distanza, pallone di poco a lato.

3′ Trasforma Totaro! Infallibile dal dischetto l’attaccante classe 2004, partenza sprint dei padroni di casa.

2′ Rigore per la San Francesco! Atterrato Rocca dall’uscita di Ghizzardi, chance rossoblù dagli 11 metri.

1′ Coreografia con fumogeni, teloni e cartoncini. È fortissima la spinta del pubblico in questo pomeriggio indimenticabile per la città di Loano. Intanto comincia la sfida.

Primo Tempo

Si partirà dopo il minuto di silenzio dedicato alle vittime della strage di Suviana. Quasi tutto pronto per il fischio dell’arbitro.

Le formazioni ufficiali:

San Francesco Loano: 1 Gallo, 2 Calcagno, 3 Alberto, 4 Buonocore, 5 Balla, 6 Basso, 7 Totaro, 8 Di Matteo, 9 Rocca, 10 Bonifazio, 11 Halaj. A disposizione di mister Cattardico: 12 Barelli, 13 D’Aiuto, 14 Daprile, 15 Valentino, 16 Staltari, 17 Kuzorle, 18 Taku, 19 Ponzo, 20 Oxhallari.

Quiliano&Valleggia: 1 Ghizzardi, 2 Morchio, 3 Meta, 4 Murialdo, 5 Salani, 6 Luma, 7 Caruso, 8 Freccero, 9 Rota, 10 Grippo, 11 Sata. A disposizione di mister Fiorio: 12 Cambone, 13 Napoli, 14 Salvador, 15 Torterolo, 16 Scarrone, 17 D’Amico, 18 Serio, 19 Arriaga, 20 Fanelli.

La direzione di gara è affidata ad Andrea Silvio Veloce della sezione di Genova, affiancato dagli assistenti Lorenzo Trucco (Imperia) e Nicolò Filippi (Savona)

Loano. Una festa annunciata per la San Francesco Loano di mister Cristian Cattardico: una vittoria consegnerebbe la vittoria del campionato al club rossoblù. Una cavalcata trionfale che sta per giungere al termine ma, dopo il pari di settimana scorsa contro il Celle Varazze, manca ancora un ultimo passo verso l’Eccellenza. L’entusiasmo sugli spalti è tangibile, si attende solo il fischio d’inizio di una partita storica.

Se da una parte, quindi, è tutto pronto per il salto di categoria, dall’altra solo un miracolo potrebbe salvare il Quiliano&Valleggia dalla retrocessione. I ragazzi allenati da Luca Florio hanno vinto contro il Ventimiglia settimana scorsa, ma sono distanti 8 punti dal penultimo posto. Fermare la capolista, rimandandone i festeggiamenti, sarebbe però una grande soddisfazione.