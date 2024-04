S.F. Loano in Eccellenza, la gioia di Aldo Graziano: “Festeggiamo con tanto amore”

Loano. L’emozione in casa rossoblù era palpabile sin dal riscaldamento per una giornata che era destinata ad entrare nella storia del club, rinato della ex Loanesi e poi che ha visto la fusione con il Soccer Borghetto. Tra i componenti societari, sempre vicino alla squadra, c’è lo storico dirigente loanese Aldo Graziano.

“Ci siamo guadagnati l’Eccellenza dalla prima all’ultima giornata – dichiara -. Una squadra che ha realizzato 70 gol, subendone solamente una quindicina. Stiamo festeggiando con tanto amore“.

“Ultimamente si è avvicinato anche il dottor Saponara, che ci ha dato un grande aiuto e ora dobbiamo andare avanti in un altro campionato”. Ed ecco la chiamata ai microfoni a Sergio Saponara, uno degli sponsor stagionali della San Francesco Loano: “L’estate scorsa c’è stato un colloquio con Andrea Ferrara e Diego Burastero. Conoscendo entrambi da tempo ho sposato immediatamente il progetto, dando il mio contributo e garantendo per i prossimi due anni un aiuto tale da poter mantenere la categoria e divertirci“.

“Ora ci sono i festeggiamenti e poi si vedrà. Non so cosa dire di più perché sono troppo felice“, conclude Graziano con il sorriso stampato sul volto.