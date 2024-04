Quiliano&Valleggia retrocede in Prima Categoria, Fiorio: “Ci abbiamo creduto ma è mancata continuità”

Loano. Mentre in casa rossoblù si festeggiava per il salto in Promozione, il Quiliano&Valleggia non è riuscito a tenere vivo il discorso salvezza anche tramite il raggiungimento della zona playout. Due vittorie contro Ventimiglia e Finale ed un punto nell’importante scontro diretto contro la Campese: solo sette punti nel girone di ritorno, i biancorossoviola tornano in Prima Categoria.

“È mancata la continuità – dichiara mister Luca Fiorio dopo il triplice fischio della sfida dell’Ellena -. Credo che questa squadra non meritasse di finire così tanto ultima e distante dalle altre. Eravamo partiti bene all’inizio del girone di ritorno battendo il Finale otto contro undici e ci trovavamo al penultimo posto”.

La svolta in senso negativo è arrivata con la partita persa 8-1 a Ceriale, lo score più pesante della stagione: “Poi abbiamo perso lo scontro diretto a Camporosso e non abbiamo più avuto la testa per provare ad inseguire le altre squadre. Eravamo davvero convinti di agganciare il treno playout ma c’è stato un vero tracollo“.

Il suo ingresso e quello del suo staff è avvenuto a stagione in corso, in seguito alla separazione con mister Ferraro. Nonostante la retrocessione, si sarà già parlato di futuro in casa Quiliano&Valleggia? Fiorio risponde così: “Non so ancora nulla sulla prossima stagione. Sono stato molto volentieri a disposizione e sono molto contento di stare a Quiliano. In una stagione negativa a livello di risultati, qualcosa di positivo c’è stato. Sono molto contento per i giovani, ne abbiamo fatti esordire tantissimi della mia Juniores. Questi ragazzi possono rappresentare il futuro. E il gruppo non ha mai mollato in fin dei conti, anche contro la capolista si è visto: abbiamo tenuto il campo con dignità invece di essere la vittima sacrificale”.

“In Prima Categoria sarà tutto diverso ma credo che buona parte della squadra possa rimanere. Ma tutto verrà discusso insieme al direttore Marotta, al presidente e a tutta la società“, conclude il tecnico.