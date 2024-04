Prima Categoria, Savona vs Speranza terminerà domani al Corrent di Carcare

Finità un mese esatto dopo la partita del 3 marzo scorso tra Savona e Speranza. Il match era stato sospeso per pioggia al 25′ del primo tempo con il punteggio di 1 a 0 per gli Striscioni grazie alla rete siglata al 20′ da Rapetti.

Classifica alla mano, sarà una partita importantissima in chiave qualificazione playoff. Per lo Speranza il discorso è semplice. Ribaltanto il risultato la squadra di Girgenti rientrerebbe in corsa e si giocherebbe le sue chance nelle ultime tre giornate. In caso contrario, la qualificazione diventerebbe quasi impossibile.

Per il Savona, invece, che ha l’imperativo di centrare la qualificazione agli spareggi, vincere significherebbe scavalcare la Vadese e mettere il fiato sul collo al Multedo, che sarebbe distante solo un punto.

Il calendario del Savona nelle ultime tre giornate, poi, vede la partita in trasferta contro l’Albissole già campione, la delicata sfida a una Letimbro a caccia di punti salvezza, e infine l’antipasto playoff contro la Vadese. A seconda della forma che assumerà la classifica, la partita contro gli azzurrogranta potrebbe già essere “ad eliminazione diretta”.

Ripasso del regolamento. Se ci sono cinque o più punti tra la seconda e la terza salta tutto il programma dei playoff con la seconda direttamente alla fase regionale. In caso contrario, semifinali 2^ vs 5^ e 3^ vs 4^. Se tra le seconda e la quinta ci sono cinque o più punti la seconda va dritta in finale. Stesso discorso per la sfida tra terza e quarta.

Classifica: Albissole 52, Multedo 45, Vadese 43, Città di Savona 41, Speranza 37, Borgio Verezzi 36, Masone 34, Olimpic 30, Spotornese 28, Old Boys Rensen 26, Letimbro 23, Rossiglionese 20, Lido Square 16, Priamar 10.