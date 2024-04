Pietra Ligure, con AsinOlla ponti primaverili nel segno dello spirito country

Pietra Ligure. AsinOlla è pronta per inaugurare una stagione davvero ricca di eventi! E dopo le festività pasquali ecco la speciale programmazione per i ponti primaverili del 25 aprile e del 1 maggio.

Da giovedì 25 aprile una serie di attività interattive e format esperienziali con gli amici animali, dalla colazione con gli asinelli fino al trekking con i cavalli.

E quest’anno, per la prima volta, il parco natura di Pietra Ligure realizza uno speciale Primo Maggio in perfetto stile country, il genere che maggiormente si sposa con lo spirito “core” dell’associazione.

Per l’occasione ogni esperienza verrà adattata al tema: “Cowboy Vs Indiani”.

Tra le iniziative in programma troviamo alle ore 10.00 l’Old Wild Ranch, un percorso a squadre effettuato in campo con l’ausilio di cavalli e pony. Ci saranno prove e ostacoli da superare e – assicurato – tanto divertimento!

Seguirà alle ore 14.00 un mix di attività a squadre. La prima, una caccia al tesoro intitolata al “cavallo Takoda”, nome originario dalla tribù dei Sioux, che, tradotto in italiano, significa “amico di tutti”. “Abbiamo scelto questo nome perché porta in sé lo spirito di Asinolla: senso di comunità e apertura verso gli altri” afferma la presidente dell’Asd pietrese Maria Teresa Bergamaschi.

A seguire tiro alla fune, le capanne dei Sioux, lancio del ferro e l’immancabile saluto agli asini e ai cavalli del parco. Per concludere, alle ore 16.00, il “Battesimo della sella”.

Ma le sorprese non finiscono qui… Dalle ore 14.00, grazie alla partecipazione dell’associazione Country Style & Smile di Imperia e del duo Twins On Fire, il pubblico presente potrà assistere a numerose esibizioni di country dance e cimentarsi in balli di gruppo.

Per l’occasione anche il punto ristoro del parco organizzerà un pranzo sociale e tematico: come di consueto, saranno disponibili su prenotazione le aree BBQ e pic-nic per la realizzazione di pranzi autogestiti e condivisi con la famiglia e gli amici.

Per entrare a far parte della comunità di AsinOlla basta essere tesserati.

“Siamo davvero soddisfatti di poter presentare una offerta davvero completa e attrattiva per tante famiglie e visitatori nei ponti primaverili: asini, cavalli, natura e tante emozioni per quanti vorranno condividere momenti ed esperienze speciali” conclude la presidente Bergamaschi.

PROGRAMMAZIONE

25 APRILE:

Ore 10 Colazione con gli asinelli

Ore 11 Battesimo della sella

Ore 14 Vita in fattoria

Ore 15 Pony agility con Santiago.

26 APRILE:

Ore 11 Vita in maneggio

Attività su prenotazione – lezioni di equitazione e passeggiate a cavallo nella natura.

27 APRILE:

Ore 10-12 Summer Camp Open Day

Ore 14 Trekking con i cavalli

Ore 15 A spasso con Santiago.

28 APRILE:

Ore 10-12 Summer Camp Open Day

Ore 14 Mini trekking con gli asini

Ore 15:30 Grooming e Battesimo della sella.