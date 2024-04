Lutto a Savona: è morto Calogero “Calì” Gramaglia

Savona. Lutto a Savona per la scomparsa di Calogero Gramaglia, figura molto nota in città. Fatale, questa mattina, un arresto cardiaco. Secondo le prime informazioni l’uomo era a bordo di un bus quando ha avuto il malore: immediatamente i presenti lo hanno fatto scendere e accomodare in un bar, chiamando i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare.

“Calì”, come tanti lo chiamavano, era un personaggio molto noto sotto la Torretta per la sua simpatia e per i suoi aneddoti. A chi si fermava ad ascoltarlo raccontava spesso del padre e del fratello, mancati anni fa. Alcune sue frasi ricorrenti sono, negli anni, diventate dei veri e propri “modi di dire” tra i savonesi.

Era uno di quelli che ogni savonese aveva incontrato almeno una volta. Anche gli autisti degli autobus su cui saliva spesso. Una battuta, due chiacchiere al capolinea, quando scendevano dal servizio e si fermavano a parlare con lui.

Anni in mezzo alla sua gente. Il centro della città ma anche le estati in spiaggia. Quel passato che si rinnova con i racconti di queste persone che oggi lo ricordano con grande commozione ammantata di nostalgia.

Ancora non è stata resa nota la data del funerale.