Gli studenti del Mazzini-Da Vinci incontrano il batterista savonese Roberto Gualdi

Savona.I ragazzi dell’istituto Mazzini Da Vinci hanno incontrato il musicista savonese Roberto Gualdi, batterista Dolcenera, Lucio Dalla, Elio e le storie tese, Pfm e Roberto Vecchioni.

Gualdi è stato invitato da me dalla professoressa Francesca Frumento con l’approvazione del Dirigente Mauro Ferrando.

“Ha raccontato ai ragazzi come sia importante seguire un sogno, fare ciò che ci piace – ha spiegato Frumento -. Ma per farlo ci vuole studio, preparazione ed impegno. Ha raccontato la sua storia in cui lui ha frequentato una scuola che non gli piaceva perché non c’era il musicale e poi, dopo il diploma, è partito da Savona ed è andato a studiare a Milano dove ha lavorato per mantenersi”.

“Ha chiesto ai ragazzi cosa gli piace fare e molti sono rimasti perplessi da questa domanda perché non sapevano la risposta. È nato un dibattito interessante in cui è emersa l’idea che è più difficile trovare cosa piace fare che poi perseguirlo”, conclude la docente.